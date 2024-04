Sami Sykkö ja Jorma Uotinen häkeltyivät podcastinsa suosiosta – yksi liikuttava palaute pysäytti

Toimittaja-juontaja Sami Sykkö ja tanssilegenda Jorma Uotinen pistivät hynttyyt yhteen ja aloittivat alkuvuodesta Sami & Jorma –podcastin.

Podcastin idean sai alkujaan jo viisi vuotta sitten toimittaja Baba Lybeck. Nyt hän toimii podcastin sisältötuottajana. Viisi vuotta sitten aika ei kuitenkaan vielä ollut kypsä, mutta nyt se on – hyvin selkeästi, sillä podcast on kerännyt suuren suosion.

– Kyllä me ollaan oltu tosi iloisesti yllättyneitä siitä sen saamasta suosiosta. Olen ymmärtänyt, että tavoitteet on moneen kertaan saavutettu ja sitä on ihana tehdä, koska siitä tulee palautetta kaikkialla, Sami Sykkö kertoo.

Sykkö oli hiljattain Jyväskylässä esiintymässä, jossa oli kohdannut useita ihmisiä lapsista vanhuksiin, jotka tulivat kertomaan kuuntelevansa kaksikon podcastia. Lasten Sykkö arvelee löytäneen tiensä podcastin pariin Tik Tokista, jossa Sami & Jorma –podcastilla on myös oma tilinsä.

– Siellä on näitä meidän videoita ja vastauksia seuraajiemme kysymyksiin. Jos he vaikka kommentoivat, että me ollaan “Common W”, niin sitten me yritetään miettiä, mitä se tarkoittaa. Ja kuulemma olemme kaksi “goatsia”, niin senkin ilmaisun merkitystä me pohdimme Tik Tokissa, huumorilla tietenkin.

Termillä “Common W” tarkoitetaan “yleistä voittajaa” ja “goat” on puolestaan lyhenne sanoista “greatest of all time”. Kumpikin kommentti on siis suuri kehu.

Palaute on muutenkin ollut Sykön mukaan jopa ylitsevuotavaa. Hän itse vastaa enemmän somekommenttien seuraamisesta, ja välittää tiedon podcastista tulleista viesteistä ja palautteista Uotiselle, joka ei ole aivan yhtä aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Hiljattain Sykkö oli vierailemassa vanhassa opinahjossaan Kallion lukiossa tulevaisuus-teemapäivänä alumnina. Siellä paneelikeskustelun yhtenä teemana olivat muun muassa ylioppilaskirjoitukset, ja lukiolaiset kysyivät panelisteilta, jännittivätkö he itse aikoinaan niitä ja miten ne vaikuttivat heidän elämäänsä myöhemmin.

– Lisäsin siihen, että ylioppilaskirjoitukset ovat tosi tärkeät ja sinne kannattaa mennä hyvin valmistautuneena, mutta rentona: kun tekee parhaansa, sen pitää riittää.

– Ja jos käy niin, etteivät kirjoitukset onnistu täydellisesti, niin pitää muistaa herra Uotisen esimerkki: hän aloitti tanssijana, sitten hän oli koreografi, sitten hänestä tuli baletin johtaja, jonka jälkeen laulaja, ja sitten tv-tähti viihdeohjelmaan Tanssii Tähtien Kanssa. Ja nyt 73-vuotiaana hänestä on tullut podcast-tähti.

Näin ollen Sykkö haluaa muistuttaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa ja elämässä voi tulla vastaan kaikenlaisia mutkia sekä epäonnistumisia. Mutta aina tulee myös uusia mahdollisuuksia.

– Mielestäni tämä podcast on siitä hyvä esimerkki: en ollut ikinä kuvitellut, että joku haluaa kuunnella, kun meikäläinen puhuu podcastissa. Mutta palautteen mukaan haluavat kuulla ja haluavat lisää.

Ennen projektiin ryhtymistään Sykkö ja Uotinen eivät olisi voineet kuvitellakaan, että heidän podcastistaan tulisi myös somehitti. Podcastista Tik Tokissa jaetut videot ovat keränneet parhaimmillaan yli puoli miljoonaa katselukertaa.

Sykkö iloitsee siitä, että vaikka kaikki eivät kuuntelisikaan itse podcastia, he voivat sosiaalisessa mediassa tutustua kaksikon tapaan puhua asioista sekä heidän yhteiseen huumoriinsa.

– Mutta jos kuuntelee koko podcastin, saa siitä paljon syvällisempääkin asiaa ja pääsee mukaan koskettavampiin hetkiin.

Podcast-isännät eivät ole asettaneet keskustelujen teemoille rajoja, eivätkä Sykkö ja Uotinen ole päättäneet, että jotain aiheita jätettäisiin podcast-studion ulkopuolelle. Päinvastoin Sykkö kertoo, että jos hän on mielessään ennen nauhoituksia ajatellut, ettei aio ainakaan puhua tästä tai tuosta asiasta, hän päätyy mitä todennäköisimmin avautumaan juuri siitä mikrofonin edessä.

– Välillä tosin rajoja laitetaan lennossa. Jorma saattaa yhtäkkiä sanoa, että “älä kysy tuollaisia, en ole yhtään valmistautunut!”. Ja Jorma osaa sanoa sellaisetkin asiat niin, että minua ja kuulijoita naurattaa.