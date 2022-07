Jenna Mäkikyrö teki kymmeniä raskaustestejä ennen kuin uskoi odottavansa esikoistaan – syksyllä on luvassa muutto: "Ainakin ensimmäinen vauvavuosi ollaan Lapissa"

– Alku oli aika rankka, se meni oksentaessa ja nukkuessa. Silloin ei päivän tehtäviin kuulunut muuta kuin miettiä, mikä pysyisi sisällä ja mikä ei. Minulla oli niin huono vointi koko ajan, etten hirveästi nauttinut alkuraskaudesta. Nyt on jo ihan ok olo.

Mäkikyrö on seurustellut kumppaninsa kanssa vajaan vuoden. Pariskunta on kuitenkin tuntenut toisensa jo vuosia ja tapailleetkin aikoinaan. Pari on elänyt etäsuhteessa, mutta vielä tämän vuoden puolella he muuttavat saman katon alle. Tarkkaa muuttopäivämäärä ei ole vielä lyöty lukkoon.