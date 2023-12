Nikkelitehtaalla räjähti Indonesiassa – ainakin 13 kuollut ja kymmeniä loukkaantunut

Indonesiassa ainakin 13 ihmistä on kuollut ja 46 loukkaantunut nikkelitehtaan räjähdyksessä sunnuntaina.

Helposti syttyvä neste syttyi tuleen ja räjähti

Alustavien tutkimusten mukaan onnettomuus sattui lämmityskattilan korjaustöiden aikana, kun helposti syttyvä neste syttyi tuleen ja räjähti. Tästä seurannut räjähdys puolestaan aiheutti myös läheisten happisäiliöiden räjähdyksen. Tulipalo on saatu sammutettua.

Tehdas on kiinalaisrahoitteinen. Kiinalaisten yritysten rahoittamien ja pyörittämien tehtaiden turvallisuus on puhuttanut Indonesiassa jo aiemminkin, sillä tehtaissa on sattunut onnettomuuksia.