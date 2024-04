Keskustan Saarikko Ylellä Vornasen tapauksesta: "Erittäin järkyttävä, poikkeuksellinen ja vakava uutinen"

– Tällainen epäily on aina vakava, mutta tietenkin nyt juuri siksi, että se kohdistuu kansanedustajaan, Saarikko sanoi Ylelle.

Eilen illalla eri medioissa kerrottiin, että Timo Vornanen on pidätetty perjantain vastaisena yönä. Mediatietojen mukaan poliisi epäilee häntä ammuskelusta Helsingin yössä.

Vornanen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Joensuusta. Hän on siviiliammatiltaan poliisi Itä-Suomen poliisilaitoksella ja virkanimikkeeltään vanhempi konstaapeli.

– Luotan siihen, että riippumatta siitä, kenestä kansalaisesta on kysymys, poliisi toimii asianmukaisesti, luotettavasti ja ripeästi. Se on meidän kaikkien yhteinen etu, Saarikko sanoi.

Saarikolta kysyttiin myös, mitä tapahtuu, jos käy ilmi, että Vornanen on liikkunut myös eduskunnassa aseen kanssa. Saarikko ei halunnut kommentoida asiaa, vaan halusi saada lisätietoja tapahtuneesta.

Myös puheenjohtajaehdokkaat kommentoivat

– Tämä on herättänyt ajatuksia siitä, onko mahdollisuuksia jatkaa kansanedustajana, jos on syytettynä törkeästä pahoinpitelystä ja käyttänyt ampuma-asetta, Kettunen sanoi.

Kaikkonen totesi, että kyse on hyvin vakavista rikoksista, mutta avoimia kysymyksiä on vielä paljon, ja siksi johtopäätösten aika on myöhemmin.