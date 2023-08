Fortumin ei innostu vaatimuksesta kohtuullistaa sähkösopimusten hintoja – "Teemme pitkäaikaisia sitovia sopimuksia"

Fortumin ympärillä on käynyt kova pyöritys. Ensin Uniper jouduttiin myymään alehintaan Saksan valtiolle, keväällä taas Venäjän-liiketoiminta otettiin laittomasti haltuun.

Nyt Fortum on aikaisempaa pienempi sähköyhtiö, jonka tulos oli alkuvuonna kohtalainen. Oman sähköntuotannon kannattavuus yllätti positiivisesti, mutta kuluttajamarkkinalla asiakaskunta vaihtui tiuhaan.

– Meidän Generation-liiketoimintamme ylitti hieman odotukset. Kuluttajaliiketoiminta sekä muu liiketoimintamme taas alittivat odotukset. Kuluttajaliiketoiminnassa laskua aiheutti se, että asiakkaat on siirtyneet kalliista kiinteähintaisista sopimuksista muihin sopimuksiin ja meidän suojaukset eivät aivan täsmänneet tämän kanssa, sanoo toimitusjohtaja Markus Rauramo MTV:lle.

Yhtiön liiketoiminnan vertailukelpoisissa luvuissa on huomioitu keväällä tehty alaskirjaus Venäjän-liiketoimintaan, jonka arvo oli noin 1,7 miljardia euroa.

Samaan aikaan kuluttajariitalautakunta on suosittanut, että myös vuodenvaihteen poikkeustilanteessa solmittuja sopimuksia tulisi kohtuullistaa. Sähköyhtiöt eivät sano suoraan ei, mutta pitävät linjausta kohtuuttomana, koska kuluttajille myytävä sähkö hankitaan nykyhinnoilla pitkälle tulevaisuuteen.

– Me teemme sitovia pitkäaikaisia sopimuksia, ja pyrimme pitämään niistä kiinni. Mutta tähän asiaan pitää tietysti löytää sellainen ratkaisu, että pystytään tarjoamaan kuluttajalle sitä, mitä he haluavat, ja antamaan ennustettavuutta siihen, mikä heidän sähköhintansa on tulevaisuudessa, Rauramo sanoo.