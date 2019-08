Ilpo sai tietää maksaneensa jätehuollosta ylihintaa jo vuosien ajan – syyttää yhtiötä alentavasta kohtelusta: "En koe saaneeni heiltä muuta kuin ylenkatsetta ja naurua"

– Sain kavereiltani tiedon, että no eihän ne nyt noin paljon maksa. Meidän maksumme olivat toistasataa euroa kuukaudessa.

Sopimusta ei päivitetty

Kitti oli kesällä yhteydessä jätehuolto- ja kuljetusyhtiö Remeoon, joka on hoitanut kiinteistön jätehuollon.

– Hänellä (asiakaspalvelijalla) tuntui olevan hirveän hauskaa, että me maksamme 600 euroa vuodessa ylimääräistä.

Hinta tippui yli puolella

Karhukirje muistutti



– Emme me sopineet hyvityksestä, vaan puhuimme siitä, Kitti täsmentää.

"Asiakkaan pitää itse osata tiedustella"



Kitti korostaa, että Remeo on toiminut koko ajan sopimuksen mukaan. Hän vain ihmettelee, miksei yhtiö ole itse kehottanut uusimaan sopimusta.

– He ovat tehneet oikein, mutta luulisi että jossain vaiheessa olisi ilmoitettu asiakkaalle, että sopimus kannattaisi uusia.

– Kyse on vanhoista sopimuksista, joita he eivät itse automaattisesti korjaa. Asiakkaan pitää itse osata tiedustella heiltä. Sen jälkeen vasta hinta tiputetaan kohdalleen, Kitti ihmettelee.

Asiasta on käyty keskustelua sähköpostitse. Kitti kertoo pyytäneensä Remeolta yhteenvetoa vanhoista laskuista, joita hän ei ole saanut.

– Halusin vain tietää, kuinka pitkään tämä minun mielestäni huijaus on jatkunut.

"Minulle lyötiin luuri korvaan"



Kitti miettii tilanteen laajuutta ja sitä, kuinka monella muulla kiinteistöllä on sama ongelma. Tapauksen jälkeen Kitti on vaihtanut jätehuoltoyhtiötä.

Yritys vastaa

Remeolta pahoitellaan, että Kitti on kokenut asiakaspalvelun olleen halventavaa.

– Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme aina parhaalla mahdollisella tavalla ja olemme nyt selkeästi epäonnistuneet tässä tapauksessa ja pahoittelemme hänelle tästä aiheutunutta mielipahaa, Mild sanoo.

– Johtamisjärjestelmämme on laatusertifioitu ISO-standardien mukaan, joten prosessissamme on reklamaatioiden käsittely. Reklamaatioseurantamme osoittaa, että kyseessä on erittäin harvinaislaatuinen tapaus.