Jonathan Toews palasi NHL-jäälle lähes kahden ja puolen vuoden tauon jälkeen, kun hän debytoi Winnipeg Jetsin paidassa Dallas Starsia vastaan.

Toews pelasi edellisen NHL-ottelunsa 13. huhtikuuta 2023. Veteraanihyökkääjä oli sen jälkeen peräti 910 päivää sivussa koronavirustartunnasta käynnistyneiden pitkittyneiden terveyshuolien vuoksi.

Kanadalaistähti sai ennen ottelun alkua Winnipegissä – kaupungissa jossa hän varttui – suorastaan huiman vastaanoton.

Toewsin harmiksi sensaatiomaista loppukiriä viritellyt Winnipeg hävisi kamppailun 4–5-lukemin. Ottelun kirkkaimpiin tähtiin lukeutunut Mikko Rantanen iloitsi kuitenkin 37-vuotiaan Toewsin puolesta.

– On hienoa nähdä, että hän on palannut, Rantanen kommentoi Toewsin paluuta.

– On hyvä asia liigalle, että hänen kaltaisensa pelaaja on taas kokoonpanossa. Olen iloinen hänen puolestaan. Hänellä on ollut pitkä matka takaisin, ja minusta hän näytti hyvältä jäällä.

Toews sai paluuottelussaan reilut 18 minuuttia jääaikaa. Vaikka tehoja ei vielä tullutkaan, sanoi Dallasin valmentaja Glen Gulutzan nähneensä NHL-veteraanissa piirteitä siitä vanhasta Toewsista, joka aikoinaan teki tuhoja Chicago Blackhawksin paidassa.

– Hän on edelleen iso ja vahva kiekon kanssa. Huomaan, että hänellä on vieläkin sitä samaa terävää peliälyä. Ja mieheksi, joka ei ole pelannut aikoihin, hän on todella loistava pelaaja. Hän näyttää edelleen hyvältä, Gulutzan kehui.