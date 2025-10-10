Montreal Canadiens kaatoi Detroit Red Wingsin vieraissa selvin lukemin 5–1 jääkiekon NHL:ssä perjantain vastaisena yönä.
Montrealin kauden avausottelussa uransa ensimmäisen NHL-osuman tehnyt Oliver Kapanen oli jälleen maalinteossa. Suomalaishyökkääjä viimeisteli avauserässä Montrealille 2–1-osuman, joka jäi lopulta pelin voittomaaliksi.
Patrik Laine, jonka otteita avauspelissä kritisoitiin kovasti, jäi ottelussa ilman tehoja. Nelosketjussa jatkanut suomalaishyökkääjä sai peliaikaa 13.45 minuuttia, eli toiseksi vähiten kaikista Montrealin pelaajista. Laine pääsi pelaamaan hetken ylivoimalla, mutta tulosta ei tullut.
Aho ja Lundell tehoilla
Carolina Hurricanes kukisti kotikaukalossaan New Jersey Devilsin maalein 6–3. Carolinan riveistä Sebastian Aho kuittasi kaksi syöttöpistettä ja Jesperi Kotkaniemi yhden.
Philadelphia Flyersia isännöinyt Florida Panthers puolestaan otti kotivoiton maalein 2–1. Ottelun avausmaalin teki ylivoimalla kotijoukkueen Anton Lundell.