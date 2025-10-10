New York Rangersin venäläisvahti Igor Shestjorkin nousi joukkueensa sankariksi Buffalo Sabresia vastaan jääkiekon NHL:ssä.

Shestjorkin torjui peräti 37 laukausta, kun Rangers päihitti Buffalo Sabresin 4–0 kauden toisessa ottelussaan. Shestjorkinille kyseessä oli hänen NHL-uransa 22. nollapeli. 29-vuotiaalla on niitä vyöllään nyt kahdeksanneksi eniten Rangersin historiassa.

– Hän (Shestjorkin) on uskomaton. Vuosi toisensa jälkeen hän on ollut meille se ratkaiseva pelaaja. Yritämme toki vähentää hänen työmääräänsä, mutta hän oli jälleen kerran uskomaton, sanoi ottelun avausmaalin tehnyt Rangers-hyökkääjä Alexis Lafreniere.

Lafrenieren osuma syntyi avauserässä, minkä jälkeen ottelu eteni pitkään maaleitta. Päätöserässä Carson Soucy, J.T. Miller ja tyhjiin osunut Adam Fox kasvattivat voittolukemia. torjui 29 laukausta Sabresin tolppien välissä ollessa yhä alavartalovamman takia sivussa.