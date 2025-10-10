Dallasin suomalaistähti Mikko Rantanen avasi uuden NHL-kauden komealla esityksellä, kun hänen edustamansa Stars sinnitteli 5–4-voittoon Winnipeg Jetsin vieraana.
Rantanen nautti Winnipegia vastaan kolmen tehopisteen illasta (1+2).
Suomalaishyökkääjä avasi joukkueensa maalihanat Roope Hintzin blokatusta laukauksesta reilun kolmen minuutin pelin jälkeen. Ennen avauserän loppua Nils Lundkvist pääsi niittaamaan 2–1-osuman Rantasen tarjoilusta.
Toinen erä mentiin maaleitta, mutta kolmannessa erässä maaliverkko heilui tiuhaan. Rantanen syötti taitavasti ylivoimalla Jason Robertsonin 3–1-maalin, minkä jälkeen Dallas takoi kaksi lisämaalia muutamaan minuuttiin.
Sulaminen lähellä
Nolo sulaminen ei kuitenkaan ollut kaukana. Dallasin neljän maalin johto hupeni nimittäin päätöserän edetessä enää yhden maalin johdoksi.
Winnipeg onnistui jopa kahdesti alivoimalla, kun Kyle Connor iski hattutempun Dallas-vahti Jake Oettingerin selän taakse.
Stars kuitenkin sinnitteli 5–4-voittoon kauden ensimmäisessä ottelussaan.