Asiantuntija: On järkyttävää, että itsemurhaa yrittäneitä nuoria kotiutetaan sairaalasta laitoksiin vielä saman päivän aikana

13-17 -vuotiaiden nuorten psykiatrisen laitoshoidon keskimääräinen pituus on puolittunut vajaaseen 20 vuorokauteen 10 vuoden aikana.

Sairaalahoidon hoitopäivien määrä on ollut laskusuuntainen ja samaan aikaan kolmessa vuodessa nuorten hoitojaksojen määrä on kasvanut liki neljänneksellä – ollen vuonna 2018 yli 4000 alkanutta laitosjaksoa.

– Sieltä sairaalajaksoista on tuhannen lapsen vähennys kymmenvuotistarkastelussa, niin meillä on tuhannen lapsen lisäys sitten lastensuojelun sijaishuollossa. Tämä on tuonut valtavan paineen lastensuojelun sijaishuoltoon ja ainakin 200 miljoonan euron lisäkustannukset pelkästään tästä psyykkisesti sairaiden lasten hoitamisesta sijaishuollon laitoksissa, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen.