Nenäliinat valmiiksi! LOVE:n yllätykset saavat tunteet pintaan – lavalla nähdään muun muassa Käärijä ja Behm

LOVE on kotimainen musiikkiviihdeohjelma, jossa kuullaan tavallisten suomalaisten ystävyyden, rakkauden ja välittämisen tarinoita sekä niihin liittyviä tärkeitä kappaleita. Yllätysten huipennuksena esitettävät laulut soivat muun muassa ylimmille ystävyyksille, maailman parhaille vanhemmille, läpi vaikeuksien vierellä kulkeneille elämänkumppaneille sekä työ- ja harrastusyhteisöjen valonkantajille.

Ohjelman musiikkiyllätykset tapahtuvat joko yllättäen keskellä ihmisten arkea tai tunnelmallisessa LOVE-studiossa. Tulevalla kaudella LOVE-lavan ottavat haltuun muun muassa Käärijä, Behm, Gettomasa , KUUMAA, The Rasmus, Bess , Haloo Helsinki!, Ellinoora ja Ukrainan euroviisuvoittaja Kalush Orchestra.

Ohjelman taustalla musiikkimaisemat maalaa Ako Kiiskin luotsaama LOVEbändi, jonka solisteina toimivat Battle Beast -yhtyeen keulakuvana tunnettu Noora Louhimo sekä musikaaleista tutuksi tullut Lauri Mikkola . He tulkitsevat niinikään ihmisten suosikkikappaleita Junnu Vainiosta Jope Ruonansuuhun ja Aki Sirkesalosta Kikkaan .

LOVEn juontajina häärivät Susani Mahadura ja Ernest Lawson , jotka johdattavat ohjelmaa lempeästi yllätyksestä toiseen. Ohjelman tekeminen on ollut kaksikolle kokonaisvaltainen ja ainutlaatuinen kokemus.

– LOVEn myötä ymmärsin, että tässä maassa on paljon enemmän rakkautta, välittämistä ja aivan ihania ihmisiä, kuin mitään muuta. Tuntui erityiseltä olla mukana jakamassa näitä tarinoita ja kohtaamisia ihmisten kanssa, tunnelmiaan kertaava Susani pohtii.

– Tässä maailman ajassa on ilo ja onni päästä tekemään ohjelmaa, joka yhdistää suomalaiset, ja jonka keskeinen idea on näyttää kuinka paljon ihmiset merkitsevät toisilleen; Mukana on suuria tunteita, pirskahtelevia yllätyksiä ja aitoa lämpöä, jatkaa Ernest.