Tältä Kauniit ja Rohkeat -ikoni näyttää nykyisin – Susan Flannery muuttaa Australiaan

Legendaarinen Kaunarit-näyttelijä muuttaa Australiaan.

Legendaarinen Kauniit ja rohkeat -tähti Susan Flannery, joka näytteli sarjassa Stephanie Forresteria jättää Los Angelesin ja muuttaa Australiaan.

82-vuotiaan tähden muuttoaikeista kertoo näyttelijän kollega, Päivien viemää -sarjan tähti Susan Seaford Hayes omalla Instagram-tilillään julkaistussa kuvaparissa.

Tuoreessa julkaisussa Hayes poseeraa yhdessä Flanneryn, sekä niin ikään saippuasarjoista tutun näyttelijän Suzanne Rogersin kanssa. Toisessa otoksessa kolmikko poseeraa vuosien takaa otetussa kuvassa.

Flannery on esiintynyt harvoin julkisuudessa sen jälkeen, kun hän jättäytyi pois Kauniit ja rohkeat -sarjasta.

– Kolme Susieta aamiaisella. Susan Flannery, yksi suurimmista saippuasarjojen naisista muuttaa Australiaan, Hayes kirjoittaa julkaisunsa yhteyteen.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Peoplen mukaan Flanneryn muutto on ollut suunnitteilla jo jonkin aikaa, sillä sarjassa Brookea näyttelevä Katherine Kelly Lang vihjasi asiasta Instagramissaan jo heinäkuussa.

Lang kertoi tuolloin, että oli osallistunut Flanneryn läksiäisiin.

Flanneryn adoptoitu tytär Blaise, sekä hänen lapsenlapsensa asuvat Australiassa.

Brooke, eli Katherine Kelly Lang, sekä Susan Flannery.

Flannerya kutsutaan saippuasarjojen legendaksi, sillä hän on urallaan esiintynyt lähes 4000 Kauniit ja rohkeat -jaksossa vuosina 1987–2012. Sitä ennen hän esiintyi yli 1 100 Päivien viemää -jaksossa vuosina 1966–1975. Flannery on vieraillut Kaunareissa myös vuosina 2018 ja 2023.