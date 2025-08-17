TTK-treenit alkavat – tässä on Paulus Arajuuren ja Kristiina Mäkelän alkutason näyte

Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiparit aloittavat pian toden teolla syksyn urakkansa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tanssiharjoitukset alkavat maanantaina 18. elokuuta ja silloin uudet tähtiparit kokoontuvat ensi kertaa treenisaleille hiomaan taitojaan.

Tulevan syksyn tähtioppilaiden joukkoon lukeutuvat entiset huippu-urheilijat, kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä sekä jalkapalloilija Paulus Arajuuri, jotka vierailivat sunnuntaina 17. elokuuta Huomenta Suomen nojatuoleilla.

Kaksikko kertoi Huomenta Suomen haaastattelun jälkeen olevansa tulevasta koitoksesta hyvissä tunnelmissa. Mäkelä uskoi jännitysfiilisten helpottavan sitten, kun harjoitukset toden teolla pääsevät alkamaan.

Arajuuri mietti kilpaurheilutaustasta olevan luultavasti paljonkin hyötyä.

– On ainakin tottunut epäonnistumaan ja häviämään ja yrittämään uudestaan. Ehkä tuo viikkorytmi on myös semmoinen, mihin on tottunut: viikolla tehdään töitä ja sitten kilpaillaan viikonloppuna, Arajuuri sanoi.

– Komppaan täysin, ja minun tehtäväni oli aina opetella tekemään niin, kuten valmentaja sanoi, niin siitä on varmasti paljon hyötyä tässä tanssin opettelussakin, Mäkelä mietti.

Urheilijat intoutuivat esittelemään MTV Uutisille myös taitojensa lähtötason ja otti muutaman tanssiaskeleen yhdessä.

– Onneksi kukaan ei tätä vielä arvioi, Arajuuri nauroi.

Arajuuren opettajana toimii kaudella Liisa Setälä. Mäkelän tähtiopettaja on puolestaan Sami Helenius.

Tanssikaudella nähdään yhteensä 11 tanssinopettajaa: Setälän ja Heleniuksen lisäksi tähtiopettajina toimivat Anssi Heikkilä, Marko Keränen, Matti Puro, Valtteri Palin, Kia Lehmuskoski, ja Kastanja Rauhala sekä tauon jälkeen ohjelmaan palaavat Jurijs Trosenko, Katri Riihilahti ja Mikko Ahti.

Tulevalla kaudella tähtioppilaina nähdään Arajuuren sekä Mäkelän rinnalla Mira Luoti, Johannes Holopainen, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen,

Kaksikon tanssinäytteen näet yllä olevalta videolta. Alla olevalla videolla Paulus Arajuuri ja Kristiina Mäkelä kertovat laajemmin tunnelmistaan tanssitaipaleen alkaessa Huomenta Suomen haastattelussa.

9:53