Tunnistaisitko? Marco Bjurström jakoi nostalgisen nuoruuskuvan

Tanssinopettaja-koreografi Marco Bjurström keimailee nuoruuskuvassa hattu päässään.

Tanssinopettaja-koreografi Marco Bjurström, 59, tunnelmoi vanhalla kuvallaan Instagramissa.

– Voisi kuvitella, että yli 40 vuoden opetusuran jälkeen uusi kausi ei tuntuisi missään – mutta ei se ole niin. Aina jännittää ja mietityttää, että ”Kelpaanko minä”, hän kirjoitti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Nyt kolmen illan jälkeen olo on kiitollinen ja onnellinen. Kiitos ihmiset, kun tulette ja heittäydytte hyppysiini. Nyt olo on kuin tällä nuorella pojalla: toivoa, uskallusta ja intoa, hän jatkoi.

Bjurström on tuttu muun muassa vuonna 1997 alkaneesta, huippusuositusta BumtsiBum!-viihdeohjelmasta ja Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta.