MTV:n syksyn ohjelmakattaus julki! Ikisuosikit TTK, Ensitreffit alttarilla ja Maajussille morsian saavat jatkoa – mukana myös uusia yllättäjiä!

MTV tarjoilee pimeneviin iltoihin kattauksen viihdettä, realityä, dokumentteja, draamaa ja urheilua – uutisia unohtamatta. MTV:n syksyn 2023 ohjelmavalikoimasta löytyvät niin odotetut paluumuuttajat kuin uudet suosikit. Tutustu tarjontaan!

Tanssii Tähtien Kanssa

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3

Ihana ja intohimoinen tanssisyksy alkaa! Lempeä, leiskuva ja ennen kaikkea legendaarinen Tanssii Tähtien Kanssa hurmaa suomalaisten sydämet jo 16:sta kertaa. Mukana on 11 uutta ja tanssinnälkäistä tähtioppilasta, jotka ovat valmiita venyttämään rajojaan ja raajojaan tavoitellessaan parketin kirkkainta kruunua.

Kauden alussa katsojia hellitään kahdella erikoispitkällä suoralla lähetyksellä. Myöhemmin mukana on myös jo klassikoksi muodostunut parinvaihtoviikko, joka sekoittaa parien tanssiarkea ja -askelia pelkästään hyvällä tavalla.

Tuomaritriona jatkaa suomalaisen tanssitaiteen ja kilpatanssin legendat Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg sekä Jorma Uotinen. Syksyn suurimman show'n juontokaksikkona toimivat Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.



Tanssikupla

syyskuussa

MTV Katsomo

Tervetuloa kärpäseksi kattoon TTK-saleille ja suoriin lähetyksiin! Silminäsi toimii timanttinen Tanssikupla-ohjelma, jolta ei jää mikään näkemättä. Ohjelmassa seurataan viime kausien tapaan tähtiparien vimmattua ja vähän viheliästäkin viikkoarkea, josta ei treenitunteja, rakkolaastareita tai huonoja vitsejä puutu.

Rinnalla seistään silloinkin, kun lattarikengät lentävät nurkkaan ja myös ärräpäät lentävät. Kaikki huipentuu sunnuntain suoran lähetyksen tunnelmiin, jossa jännitys tiivistyy ja tunteet purkautuvat juuri ennen h-hetkeä ja heti sen jälkeen.

Masked Singer Suomi

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3



Lauantai-illat muuttuvat jälleen suureksi kysymysmerkiksi, kun Masked Singer Suomi palaa uudella kaudella MTV:lle. Suursuosittu arvausleikki marssittaa lavalle uusia hahmoja, yllätyskäänteitä, lukuisia vihjeitä – ja kaksi uutta etsivää. Maan suosituimmat tv-kasvot Maria Veitola ja Janne Kataja saavat tällä kaudella rinnalleen kovassa nousussa olevan pop-ikoni Benjamin Peltosen ja eturivin radiotoimittaja-juontaja Jenni Poikeluksen. Juontaja Ile Uusivuori luotsaa joukon toinen toistaan viihdyttävämpien jaksojen läpi kohti finaalia. Kuka hahmoista nostaa ilmaan lopulta Kultaisen Maskin?



Maajussille morsian

28.8. alkaen

MTV Katsomo, MTV3

Maajussille morsiamen 16. kaudella kumppanin etsintään lähtevät rohkeasti uudet maajussit ja maajussittaret. Maajusseista kolme on naisia ja viisi miehiä, ikähaarukaltaan 26–54-vuotiaita. Tiloilla hoidetaan lypsykarjaa, lampaita ja hevosia, ja kasvatetaan viljaa, kaalia ja mansikkaa. Mukana on niin useammassa polvessa tilasta vastaavia kuin tilan hoitoon vasta totuttelevia.

Suomen kartta on jälleen katettu tiloilla, joista pohjoisin sijaitsee Simojoella ja eteläisin Nurmijärvellä. Kaikilla on haussa elämänkumppani jakamaan arkea ja haaveilemaan yhteisestä tulevaisuudesta. Kaupunkiin ei ole kukaan maajusseista muutamassa, joten tulevan kumppanin tulisi arvostaa maaseudun rauhaa ja tilan elämää. Maajussien matkaa seuraa juontaja Vappu Pimiä.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat

syyskuussa

MTV Katsomo



Maajussille morsian -ohjelmassa on monen vuoden ajan seurattu neljää maajussia etsimässä rakkautta. Alkuperäisestä kahdeksikosta loput ovat saaneet kirjelaatikot kainaloonsa ja heidän polkunsa on ohjelmassa päättynyt siihen.

Tällä kaudella pääsemme viimein näkemään miten nämä tarinat päättyvät! Näiden maajussien kohtaamisia puolisoehdokkaiden kohtaamisia Naantalissa seurataan MTV Katsomon puolella uudessa Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa. Luvassa on treffien lisäksi rennompaa yhdessäoloa. Ihastusta on ilmassa, ja päätöksenteko vaikeaa. Saavatko tarinat onnellisen lopun? Ohjelman juontaa Vappu Pimiä.



Ensitreffit alttarilla

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3





Rakastetun Ensitreffit alttarilla -ohjelman 10. kaudella kuusi nykyajan kertakäyttöiseen deittimaailmaan turhautunutta sinkkua laittaa koko elämänsä ja sydämensä peliin. He sanovat alttarilla 'tahdon' täysin tuntemattomalle ihmiselle, jonka asiantuntijat ovat valinneet hänen rinnalleen – toivottavasti koko loppuelämäksi.

Kolme tuoretta ja toisilleen tuntematonta avioparia joutuu kokemaan parisuhteen ylä- ja alamäet pikakelauksella, kun romanttisten häiden jälkeen arjen koittaessa alkaa selvitä, ovatko he todella luotuja toisilleen. Lopulta heidän on kerrottava, jatkavatko he matkaansa yhdessä vai erikseen. Parien suhteen etenemistä seuratessaan ja asiantuntijoiden neuvoja kuulleessaan myös katsoja pääsee kyseenalaistamaan omia toimintatapojaan ihmissuhteissaan.

Ohjelman asiantuntijoina nähdään viime kaudelta tuttu kolmikko. Rakkauden asialla ovat ohjelman konkari kirkkoherra Kari Kanala, ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa sekä erityistason seksuaaliterapeutti Tapani Alanen.

Katso videolta, kun MTV:n viihderaati ruotii ohjelmakattauksen: "Nämä ovat syksyn kovimmat ohjelmat"

12:50



MasterChef Suomi: Professionals

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3



Uudella MasterChef Suomi: Professionals -kaudella käännetään nupit kaakkoon, kun ammattilaiskokit astelevat Masterchef-keittiöön. Tällä kaudella tehtävät tulevat olemaan vaikeampia ja pudotukset rajumpia, eikä keskinkertainen suorittaminen keittiössä riitä enää mihinkään. Kovan tason myötä myös tuomarit joutuvat aiempaa hankalampien päätösten eteen.

Tuomareina nähdään tuttuun tapaan huippukokit Kape Aihinenja Henri Alén. Professionals-kaudella kolmannen tuomarin paikan jakavat aiemmilta Masterchef-kausilta tutuksi tullut chef patron Helena Puolakka sekä uutena remmiin hyppäävä huippukeittiömestari Tommi Tuominen, joka tunnetaan muun muassa Demo- ja Finnjävel -ravintoloistaan.



Suomen kaunein koti

29.8. alkaen

MTV Katsomo, MTV3



Tuttu Suomen kaunein koti -tuomarikolmikko: toimittaja Hanna Sumari, arkkitehti Sini Rainio ja sisustusarkkitehti Tero Pennanen kiertää taas tutustumassa mielenkiintoisiin koteihin eri puolilla Suomea. Uudella kaudella he vievät katsojat kurkistamaan upeita perinteisiä pohjalaistaloja, idyllisiä suomalaisia maalaiskoteja, vanhoja tehtaita ja työläisperheiden taloja, joogastudioita ja valoisia ateljeetiloja. Kaudella on mukana 30 kotia - rustiikkista rouheutta, boheemia ajan henkeä, eurooppalaista runsautta sekä yllättäviä ja rohkeita sisustusratkaisuja tutun ja suositun modernimman asumisen lisäksi.

Viihdeuutuudet

MTV:n syksyn hyväntuulisimmat viihdeuutuudet houkuttelevat katsojat kotisohville syyskuusta alkaen. Luvassa on muun muassa hauskanpitoa ja jännitystä upouuden gameshow'n Tietäjät tietää parissa sekä nauruhermoja kutkuttelevia uutuuksia kuten hillitön, Viki Eerikkilän juontama Ei saa nauraa ja superlahjakkaan Jarkko Tammisen uutuus Jarkko Tammisen maailma. Tämä on tämä on Kirsi Alm-Siiran, Kiti Kokkosen ja Joonas Nordmanin uusi komediapaneeli, jossa vastaukset ovat helppoja ja kysymykset omituisia.



Tietäjät tietää

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3



Tietäjät tietää on uusi koko perheen tietovisailuohjelma, jollaista Suomessa ei ole ennen nähty! Roope Salmisen juontamassa kutkuttavan hauskassa tietovisassa kolme tavallista suomalaista kisailee kasvavasta rahapotista.

Potin saavuttamisessa heitä auttaa seitsemän julkisuudesta tuttua henkilöä. Jokainen julkkis eli tietäjä on tuonut kisaan oman kategoriansa, josta he uskovat tietävänsä paljon. Valtava pyörä arpoo, kenet kilpailija saa avukseen kysymyksessä. Tuurilla ja sattumalla on pelissä valtava merkitys! Ohjelma perustuu englantilaiseen formaattiin The Wheel.

Ei saa nauraa

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3



Uudessa Ei saa nauraa -kisailussa Viki Eerikkilä on kutsunut hauskana tunnettuja henkilöitä viettämään vähintäänkin omalaatuista mökkiviikonloppua luokseen. Mökissä vallitsee nimittäin vain yksi sääntö: ei saa nauraa! Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivät Vikin vieraat yrittäisi saada toisiaan nauramaan kaikin mahdollisin keinoin.

Mitä kaikkea mökissä voikaan tapahtua, kun naama on pidettävä peruslukemilla ja kasassa on joukko Suomen hauskimpia ihmisiä?

– Rakastan nauramista ja naurua, joten aluksi mietin hetken, kun minua kysyttiin juontajaksi ohjelmaan, jossa ei saisi nauraa. Mutta kun selvisi, että kyllä minä saan nauraa, niin se oli nimet paperiin alta aikayksikön! kertoo Viki Eerikkilä.





Jarkko Tammisen maailma

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3



Imitaattori Jarkko Tamminen valjastaa kymmenet imitaatiohahmonsa ja luo maailman, jota katsoessaan ihmettelee, mikä on tarua ja mikä totta. Jarkko Tammisen maailma -ohjelmassa seikkaillaan suomalaisen tv-viihteen, urheilun ja politiikan maailmassa sellaisella vauhdilla, että kyydissä pysyäkseen tulee pidellä sohvan käsinojista kiinni.

– Luvassa on kunnon hahmotykitystä! Tämä hyvän mielen ohjelma sisältää sketsejä ja parodioita, joissa on mukana lisäkseni ykkösrivin näyttelijöitä. Lisäksi sketseissä tullaan näkemään lukuisia julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, Jarkko Tamminen kertoo.



Tämä on tämä

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3





Helpot kysymykset eivät ole koskaan olleet näin vaikeita! Tämä on tämä on uusi kotimainen Kirsi Alm-Siiran emännöimä komediapaneeli. Hauskuudesta huolen pitävät Joonas Nordman Kiti Kokkonen sekä kaksi vaihtuvaa vierasta.

Tämä on tämä on paneeliohjelma, jossa kysytään kaksi kysymystä: mikä on tämä ja kuka on tämä. Kaikki vastaukset ovat helppoja, ainoastaan kysymykset ovat omituisia: Eevi, 6 on piirtänyt suosikkijulkkiksensa. Kuka on tämä? Tässä on uusi liikennemerkki. Mikä on tämä? Tässä on hittibiisin sanat kirjoitettuna emojeilla. Mikä on tämä? Tämä on tämä!



Komediaklubi

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3



Tervetuloa Komediaklubille! Viihdyttävä uutuusohjelma vie sinut eturiviin Tampereen TTT-Klubille, jonka lavalla esiintyy kotimaisen komiikan rakastetuimmat tähdet ja kiinnostavimmat nousevat lahjakkuudet. Komediaklubin seurassa pääset nauramaan yli 50:lle stand up -koomikolle ja nauttimaan intiimin klubi-illan vangitsevasta tunnelmasta poistumatta kotisohvalta.



Sinkkulaiva

9.8. alkaen

MTV Katsomo



Legendaarinen Sinkkulaiva seilaa jälleen rakkauden aalloilla. Jokaisessa jaksossa seurataan romantiikan nälkäistä sinkkua tai sinkkuseuruetta, jotka astelevat laivaan sydän täynnä odotusta ja mieli tulvillaan toivoa uuden ihmisen kohtaamisesta. Ohjelmassa on mukana eri-ikäisiä valloittavia persoonia, joilla on vuorokausi aikaa löytää uusia tuttavuuksia tai jopa elämän kestävä rakkaus. Kaikki on mahdollista, sillä ankkuri on irrotettu ja flirttailun ristiaallokko odottaa! Sinkkulaivan lemmenkapteenina ja risteilyisäntänä toimii Esko Eerikäinen.

Dokumenttiuutuudet

Viihdeuutuuksien rinnalla MTV:n syksyä rytmittävät elokuusta lähtien alkavat dokumenttisarjat. Aiheet vaihtelevat ympäristörikoksista henkilökuviin, joissa sukelletaan niin Linda Lampeniuksen, Matti Nykäsen kuin Jari Sillanpään elämään.

Palkitun Arman Alizadin uusin dokumenttisarja puolestaan keskittyy nuoriin - erilaisuuteen, yksinäisyyteen, rakkauteen ja itsensä löytämiseen aikuistumisen kynnyksellä.

Uskomattomat ympäristörikokset

17.8. alkaen

MTV Katsomo, MTV3



Ympäristörikollisuus on maailman kolmanneksi suurin rikollisuuden muoto ase- ja huumerikollisuuden jälkeen. Se on järjestäytynyttä, ammattimaista ja mittakaavaltaan valtavaa. Interpol on arvioinut ympäristörikollisuuden tuottavan 110–281 miljardia dollaria vuosittain. Suomessa ympäristörikosten määrä nousi ennätyksellisen suureksi 2020-luvulla.

Uskomattomat ympäristörikokset -sarja käsittelee neljän ympäristörikoksen kautta koko Suomea koskevaa ilmiötä, jossa usein moniongelmaiset yritykset ovat järjestelmällisesti hakeneet taloudellista hyötyä piittaamattomilla ja ympäristöä tuhoavilla keinoilla.



Siltsu

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3

Jari Sillanpää on ylistetty, täyden kymppirivin tangokuningas, joka horjahti syvälle huumeiden täyteiseen elämään. Neliosainen dokumenttisarja selvittää, mitä koko kansan Jarille oikein tapahtui ja miksi.Siltsu on matkaraketinlaillakuuluisuuteen ja senkääntöpuolelle.

Jokerit

syyskuussa

C More

Jokerit kertoo helsinkiläisseuran koko tarinan. Neliosainen dokumentti kulkee pääosin kronologisesti Töölön Vesasta Helsingin Jokereihin, Nordikselta ja Pasilasta Moskovaan, luonnonjäiltä hallien loisteeseen. Samalla piirtyy myös kuva urheilun ammattimaistumisesta ja rakennemuutoksien Suomesta. Dokumentissa haastatellaan suuri joukko entisiä pelaajia, valmentajia, jääkiekkovaikuttajia sekä joukkueen taustavoimia Eteläpäädyn uskollisiin faneihin saakka. Haastattelujen lisäksi dokumenttisarjassa on mukana runsaasti arkistomateriaalia.



Linda

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3





Linda on tarina lahjakkaasta ja taitavasta viulistista, jonka elämää säestävät ristiriidat. Itseinho ja riittämättömyyden tunne eivät ole kuitenkaan suitsineet halua esiintyä, menestyä tai olla esillä.

Linda Lampenius oli kiltti, miellyttämisenhaluinen kympin tyttö, joka on kiertänyt maailmaa viulu kainalossa 8-vuotiaasta lähtien. Myöhemmin hän päätyi viulun siunaamana tekemään rohkeita ja epäsovinnaisiakin asioita – silti omilla ehdoilla. Uteliaisuus, täydellisyyden tavoittelu ja kunnianhimo ovat vieneet Lindan työtehtäviin, tilanteisiin ja paikkoihin, jotka ovat tuntuneet kuuluvan vain satuihin.

Linda on tarina muusikosta, joka on saanut ja saavuttanut paljon, mutta maksanut siitä kovan hinnan. Avoimuus ja sinisilmäisyys ovat kostautuneet aivan liian monta kertaa ja jättäneet syvät haavat. Silti mikään ei päihitä halua tulla kuulluksi ja kuunnelluksi.



Matti Nykänen – Elämä on laiffii

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3





Matti Nykänen – Elämä on laiffii sukeltaa vuonna 2019 kuolleen kaikkien aikojen mäkisankarin ja superjulkkiksen Matti Nykäsen elämän merkittävimpiin käännekohtiin aina uran alkumetreistä dramaattiseen kuolemaan. Sarjassa nähdään hätkähdyttävää ja ennen julkaisematonta materiaalia Matin elämänvarrelta ja tavataan niitä lähimpiä henkilöitä, jotka oikeasti tunsivat Matin ja tietävät millainen kaikkien seuraama mies lööppien takaa todellisuudessa löytyi. Kuusiosaisen sarjan on ohjannut Kultaisella Venlalla palkittu Sami Kieksi.



Mun maailma

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo



Seitsemällä Kultaisella Venlalla palkittu dokumentaristi ja maailmantutkija Arman Alizad on viimeisen 15 vuoden ajan tuonut maailman monimuotoisuutta, erilaisia kulttuureja, uskontoja ja yhteisöjä lähemmäksi katsojia. Nyt on suomalaisten nuorten vuoro.

Mun maailma -sarja koostuu päähenkilöiden itse kuvaamista videopäiväkirjoista sekä seurantamateriaaleista, jotka nivoutuvat yhteen päähenkilöiden elämässä tapahtuvien asioiden myötä.

Arman on itse kasvanut kahden kulttuurin välissä ja kokee tärkeäksi kuulla tämän sukupolven nuorten kokemuksia. Sarjassa käsitellään erilaisuutta ja sopeutumista, paineita ja hyväksynnän tarvetta, yksinäisyyttä ja rakkautta sekä itsensä etsimistä ja löytämistä aikuisuuden kynnyksellä. Sarja opettaa, koskettaa, naurattaa ja liikuttaa.

– Haluan sarjalla avata nuorten maailmaa siten, että nuoremmat katsojat saavat siitä samaistumispintaa ja vanhemmat katsojat yhtymäkohtia sekä ymmärrystä, Arman sanoo.

Veitola.doc on dokumenttisarja, jossa journalisti Maria Veitolasukeltaaajassamme puhututtavien ja ristiriitaistenaiheidenpariin. Veitolan luotsaama ja ohjaama dokumenttisarja antaa äänen heille, joiden elämässä tämän hetken puhututtavat ilmiöt ja otsikot ovat arkipäivää.

Sarjan toisellakin kaudella Veitola tuo esille päähenkilöiden kokemaa todellisuutta ja elämää mahdollisimman aidosti ja sensuroimatta, itsensä likoon laittaen.





Suosikkisarjojen uudet kaudet



Uutuusohjelmien lisäksi MTV:n syksy tuo tietysti kotikatsoimoihin rakastetut suosikkiohjelmat uusin jaksoin. Aarrepajassa sukelletaan ihmisten rakkaimpien esineiden tarinoihin ja entisöidään ne niiden ansaitsemaan loistoon. Kimurantit tehtävät, petolliset joukkuetoverit ja vauhdikkaat haasteet pitävät otteessaan, kun Myyrän uusin kausi alkaa Roope Salmisen johdolla. Syksyn odotettuihin palaajiin lukeutuu myös ykköskaudellaan katsojia koukuttanut Sometähtien sinkkuelämää - uusilla sinkuilla tietysti!



Aarrepaja

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3





Aarrepajan ovet ovat taas auki! On tullut jälleen aika nostaa elämää nähneet ja huonoon kuntoon menneet, mutta rakkaat ja muistorikkaat esineet jalustalle, ja kunnostaa ne arvoiseensa loistoon. Aarrepajan toisella kaudella kunnostettavaksi tuodaan muun muassa jukeboksi, 200-vuotias tupakello, Kiss-yhtyeen soivat figuurit ja sotakirjeenvaihto, joka halutaan säilyttää luettavana myös tuleville sukupolville. Sarjan juontajana jatkaa sydämellinen ja aurinkoinen Aarrepajan hengetär Jenni Pääskysaari.

Grand Designs Suomi

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3



Suomalaisen arkkitehtuurin ja asumisen ohjelma Grand Designs Suomi seuraa sarjan toisellakin kaudella rohkeiden rakentajien taloprojektien toteutumista piirustuspöydältä unelmien kodeiksi. Tällä kaudella seuraamme ainutlaatuisia taloprojekteja Turun saaristosta aina Kilpisjärvelle saakka.

Oman kodin rakentaminen on monen haave, jonka toteuttamiseen tarvitaan paljon tietoa, tahtoa, näkemystä – ja sopiva määrä hulluutta. Arkkitehti Samppa Lappalainen vie meidät seuraamaan talonrakennuksen koko vaiherikasta prosessia iloineen ja vastoinkäymisineen.



Myyrä

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3



Maailman älykkäin kilpailureality Myyrä palaa Maikkarille neljännen tuotantokauden jaksoin. Ohjelmassa 11 julkisuudesta tuttua persoonaa suuntaa juontajaRoope Salmisen johdolla seikkailuun, jollaista he eivät ole koskaan ennen kokeneet.

Myyrässä ei pudota äänestyksen kautta vaan jokaisen jakson lopussa kilpailijat tekevät testin, jossa kysytään asioita Myyrään liittyen. Kotiin lähtee se kilpailija, joka on eniten pihalla Myyrän henkilöllisyydestä. Myyrä itse ei voi koskaan pudota. Mitä vähemmän kilpailijoita on jäljellä, sitä enemmän kaikki epäilevät toisiaan ja sitä vaikeampaa Myyrän on jatkaa myyräilyään jäämättä kiinni.

Finaalissa on jäljellä kolme kilpailijaa, joista loppujen lopuksi yksi voittaa koko yhdessä kerätyn rahapotin ja yksi paljastuu Myyräksi. Kymmenen myyrän metsästäjän ja yhden myyrän joukkoon mahtuu tällä kertaa muun muassa näyttelijöitä, muusikoita, urheilijoita, tuttuja tv-kasvoja ja some-tähtiä.



Myyrä: Johtolangat

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo



Roope Salmisen juontamassa Myyrä: Johtolangat -ohjelmassa pyritään selvittämään myyrän henkilöllisyyttä analysoimalla tuoreimman jakson käänteitä vakiovieraan kanssa ja nähdään ennennäkemätöntä materiaalia pääohjelmasta. Uusimman jakson tapahtumista saapuu kertomaan tuorein kisasta pois pudonnut kilpailija. Viimeisessä jaksossa ratkeaa, vievätkö johtolangat myyrän jäljille.



Koko Suomi leipoo

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3



Pullahiirten ja herkkusuiden onnenpäivät alkavat, kun Koko Suomi leipoo jälleen! Uusi erä kotileipureita urakoi Backbyn kartanolla kansainvälisten, mutta myös kotopuolen herkkujen parissa. Pääsemme miettimään, voiko enemmän olla liikaa, ja kenen silmänisku käy tuomareiden makuhermoihin. Käykö kermalle köpelösti kesäsäässä ja onko kakku vain päältä kaunis?

Jännää pitelee, sillä tähtileipurille on luvassa muutakin kuin keltainen essu. Tällä kaudella kakut kasvavat entisestään, eikä kirsikka nouse kakun päälle turhan helposti. Haastavat tehtävät laittavat essujen nauhat heilumaan, mutta kotileipurit kannustavat toisiaan viimeiseen asti. Leivonnan iloa on taatusti luvassa kaiken kattavasti. Ohjelman juontajana jatkaa Anne Kukkohovi ja Markus Hurskaisen rinnalle hyppää uusi tuomari, kondiittorimestari Juliana Hokkanen.



The Harlins

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo



Renny Harlinin mittava työtilaus kolmen The Strangers -elokuvan ohjaajana on vienyt Harlinien tuoreen perheen Bratislavaan. Rennyn poika Luukas toimii projektissa apulaisohjaajana ja Johannan aikeena on toimia tuottajana.

Coco-vauva kulkee mukana kaikkialla, mutta kuinka vauva-arki onnistuu kulisseissa ja Bratislavan kuvausolosuhteissa? Myy-koira on myös menossa mukana. Arki alkaa näkyä perheen elämässä ja ystävät sekä sukulaiset ovat kaukana.

Harlinin perhe ehtii juuri asettua Miamin kotiinsa, laittaa sen omannäköisekseen ja viettää ihanaa vauva-arkea, kunnes seuraavat projektit vievätkin jo jälleen maailmalle uusiin maanosiin.

Sopiiko menevä elämäntyyli yhteen tulevaisuuden perhesuunnitelman kanssa? Tunteet ovat pinnassa ja stressinsietokykyä koetellaan. Haave Tammiosta etenee rakennusprojektin muodossa – ehtivätkö suunnitelmat toteutua juhannukseen mennessä?



Suomalainen menestysresepti

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo, MTV3

Suomalainen menestysresepti -ohjelma etsii jälleen uutta kotimaista hittituotetta ruokakauppoihin. Sarjassa seurataan ruokaideaansa intohimolla kehittelevien innovaattorien matkaa kohti uutta ruokahyllyjen menestystuotetta.

Kilpailijoita kirittää ja suorituksia matkan varrella arvioi ruoan, kaupan sekä markkinoinnin asiantuntijoista koostuva tuomaristo, jota johtaa ohjelman juontaja, menestystä niin kokkina kuin innovatiivisena ruoka-alan moniosaajana niittänyt Jyrki Sukula.

Jyrkin aisapareina tuomaristossa jatkavat tuttuun tapaan Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila, elintarvikealan asiantuntijayrityksen Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma sekä Sampo Päällysaho, joka S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtajana seuraa näköalapaikalta kuluttajien mieltymyksiä ruokakauppojen valikoimaviidakossa.





Sometähtien sinkkuelämää

myöhemmin syksyllä

MTV Katsomo

Julkisuudesta tutut sinkut heittäytyvät rakkauden etsintään ja taltioivat deittailuaan päiväkirjakameralla kesän ajan Sometähtien sinkkuelämää -sarjan toisella kaudella. Luvassa on värikäs, vaiherikas ja intiimi kuvaus julkisuuden tuomista paineista sinkkumarkkinoilla sekä kuvaus kesästä, joka on yhtä tunteiden vuoristorataa ylä- ja alamäkineen.



Draamat

Suoratoistopalvelu C Moren syksy on täynnä laatudraamaa ja komediaa. Luvassa on odotettuja jatkokausia rakastetuille C More -alkuperäissarjoille Rantabaari, Onnela, Maria Kallio ja Aallonmurtaja. Syksy huipentuu kansainvälisen suurtuotannon, odotetun C More -alkuperäissarja Estonian julkaisuun.

Draaman ystäviä hemmotellaan syksyllä myös MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa, joissa esitetään koukuttavat C More -alkuperäissarjat Kansan vihollinen, Musta valo, Poromafia ja Sunnuntailounaan neljäs kausi.

Estonia

myöhemmin syksyllä

C More

Tulevan syksyn odotetuin draamatapaus kertoo autolautta MS Estonian traagisesta merionnettomuudesta, joka järkytti syksyllä 1994 syvästi koko maailmaa. Kahdeksanosainen sarja tutkii uhrien, pelastuneiden, läheisten ja tutkijoiden koskettavien henkilötarinoiden kautta, miten on mahdollista että 852 ihmistä menetti henkensä, eikä kukaan ole siitä vastuussa. Miikko Oikkosen luoma ja MånsMånssonin sekä Juuso Syrjän ohjaama suurdraama kunnioittaa menneisyyttä ja käsittelee selviytymistä, uhrautumista, vastuuta ja totuuden etsintää. Se vie katsojansa syvälle tapahtumien keskelle ja antaa äänen niille, jotka eivät enää pysty tarinaansa kertomaan.

Salatut elämät

7.8. alkaen

MTV Katsomo, MTV3



Rakastettu Salatut elämät palaa ohjelmistoon kesätauon jälkeen elokuussa. Vahva on se harhaluulo, että totuus pelastaa. Suhdesäpinää ja läheisriippuvuutta on tarjolla, mutta aito rakkaus ei tunnu juurtuvan Pihlajakadun kiveykseen millään. Kun arka sydän avautuu, rakkain riuhtaistaan raa’asti pois. Laitelan perheessä ei huoneet riitä asukkaille, eikä Sievisilläkään arki ole perheillallisia. Taalasmailla riittää perheen sisäisiä siirtoja muillekin jaettavaksi. Kuka palaa, kuka karkaa, kuka joutuu putkaan?



Maria Kallio

17.8. alkaen

C More



Leena Lehtolaisen rikosromaaneihin pohjautuva Maria Kallio saa odotettua jatkoa. C More -alkuperäissarjan toisella kaudella Maria Kallio (Elena Leeve) palaa töihin äitiyslomaltaan. Koivulle (Leo Sjöman) Marian paluu on ristiriitainen, koska hän kokee jäävänsä ulkopuolelle Marian elämän isoista käänteistä. Koivu ihastuu tutkijana aloittavaan Anu Walliniin (Seidi Haarla), mikä saa Marian tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi. Kauden aikana suuri tragedia koskettaa koko poliisipiiriä.



Onnela

myöhemmin syksyllä

C More



C More-alkuperäissarja Onnela jatkuu viidennen kauden jaksoin. Saara (Elena Leeve) kipuilee uransa kanssa ja Antti (Eero Ritala) on oma epävarma itsensä, eikä aina ymmärrä vaimonsa tarpeita. Meten (Anna-Maija Tuokko) ja Markuksen (Max Forsman) parisuhteen tasapainoa koetellaan, kun Mette perustaa ystävänsä Kristiinan (Saara Kotkaniemi) kanssa kauneushoitolan.



Rantabaari

myöhemmin syksyllä

C More



Rantabaarin kesä on kuudennella kaudellaan tulvillaan rakkautta, raatoja ja savuavia raunioita. Alissa palaa aiheuttaen harmia Anssille. Kristan ympärillä kuohuu kuin skumppalasissa, kun Suvi, Sofia, Mikael ja Patrik yrittävät pysyä pinnalla elämänsä myrskyissä. Trissan keittiö kaipaa psykologia tai noitatohtoria, kun armoitettu yrittäjä Johanna johtaa bisnestä limoncellon ja karaoken voimin. Tule mukaan, sydänten pizzeria on jälleen auki!



Aallonmurtaja

myöhemmin syksyllä

C More



C More -alkuperäissarja Aallonmurtaja jatkuu vielä yhden kauden verran. Neljännellä kaudella äitien pahat teot kostautuvat seuraavaan polveen. Aaltosten perheen rikollisbisneksiä johtaa äiti Tuula (Maria Ylipää), kun isä Upi (Turkka Mastomäki) istuu vankilassa. Tuula on kova pomo, joka vaatii vähintään saman kunnioituksen kuin miehet. Kun sitä ei tule, vihainen Tuula tekee kuolemanvakavan virheen.

Lapset Luke (Aleksi Kaukamo) ja Inari (Sara Pehrsson) haluaisivat eroon perheen synkästä perinnöstä, mutta syöksyvät äitinsä mukana keskelle kansainvälistä ihmiskauppaa ja huumebisnestä. Aaltosia on vastassa baltialainen rikollisliiga, jonka johdossa on ehkä vielä Tuulaakin kovempi nainen. Naiset ottavat yhteen henkensä kaupalla, mutta kuinka paljon Tuula on valmis uhraamaan?



Uutis- ja ajankohtaisohjelmat

Huomenta Suomi

19.8. alkaen

MTV Katsomo, MTV3

Kesän läpi jatkuva ja elokuussa pidempiin lähetysaikoihin palaava Huomenta Suomi taustoittaa syksylläkin politiikan käänteet meiltä ja muualta, tarttuu kuumimpiin puheenaiheisiin ja haastattelee kiinnostavimmat henkilöt. Uutisia, säätietoja ja urheilua puolen tunnin välein. Viikonloppuisin on luvassa myös suosittujen artistien live-esiintymisiä.

Arkisin juontajina toimivat Ivan Puopolo sekä Shahin Doagu, Jesse Kamras, Teresa Meriläinen-Aho sekä Eerikki Pitkänen. Viikonloppuisin vuorovedoin juontavat Niina ja Lorenz Backman, Joanna Kuvaja, Aki Linnanahde ja Antero Mertaranta.



Viiden jälkeen

14.8. alkaen

MTV Katsomo, MTV

Haluatko päästä jo alkuillasta perille kovimmista uutisista, puhuttavimmista ilmiöistä ja kiinnostavimmista ihmisistä? Viiden jälkeen jatkuu elokuussa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla tutulla ohjelmapaikalla jokaisena arkipäivänä 17:00–18.30. Juontajina ovat muiden muassa Ripsa Koskinen-Papunen, Joanna Kuvaja, Teresa Meriläinen-Aho, Mikko Suursalmi, Lauri Kottonen ja Toni Immonen.



Rikospaikka

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3



Syyskuussa jatkuva Rikospaikka on Suomen ainoa ajankohtainen viikoittainen rikosohjelma, jota juontavat pitkän linjan rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Tiia Palmén. Rikospaikassa pureudutaan tuoreimpiin rikostapauksiin rikospaikkojen ja studiohaastattelujen kautta. Lisäksi kerrotaan vanhoista rikosjutuista ja avataan sitä, miten tapaukset selvitettiin. Rikoksia käsitellään laajasti eri näkökulmista, murhista kyberjuttuihin ja asuntomurroista järjestäytyneeseen rikollisuuteen.



Asian ytimessä

syyskuussa

MTV Katsomo, MTV3



Asian ytimessä tarttuu tiukasti viikon tärkeimpiin puheenaiheisiin ja tarjoilee ajankohtaiset haastattelut sekä tarinat uutisten taustalta. Tunnin mittaisen suoran lähetyksen MTV:n uutisstudiolta juontaa syksyllä ohjelman puikkoihin palaava Jaakko Loikkanen.

Urheilu

MTV:n syksy tarjoilee tuhansia tunteja maailmanluokan urheilua. C More välittää kaikki tapahtumat parhaiden asiantuntijoiden tulkitsemana. Lisäksi MTV Subilla ja MTV3:lla seurataan joka viikko suoria urheilulähetyksiä:

Liiga-ottelu kerran viikossa syyskuusta alkaen MTV Subilla tai MTV3:lla

NHL-ottelu kerran viikossa lokakuusta alkaen MTV Subilla

Mestis-ottelu kerran kuussa MTV Subilla. Mestiksen kauden avaus Kiekko-Espoo–Jokerit 21.9.

NFL-ottelu kerran kuussa syyskuusta alkaen MTV Subilla

Jokaisen MM-rallin huipentava Power Stage sekä rallistudio MTV3:lla

Timanttiliigan finaalin ensimmäinen päivä 16.9. MTV Subilla