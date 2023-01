Laulu rakkaudelle on täällä taas! Uudella kaudella mukana muun muassa pääministeri Sanna Marin

Musiikkishow'n kolmas kausi on täynnä tunnettujen henkilöiden yllättäviä kohtaamisia ja salaisuuksia, jotka vihdoin näkevät päivänvalon. Tulossa on uusia rakkauslauluja ja vanhoja klassikoita sekä ennen näkemättömiä kohtaamisia.

Marja Hintikan suosikkiyllätyksen paikan jakaa tällä kaudella kaksi ylläriä

– Ja se on aivan omanlaisensa edellisiin verrattuna. Tämä on sellainen viihdeohjelma, jossa yllätettävinä voidaan nähdä presidentti ja pääministeri, ja se on upeaa! Tässä siis pieni juonipaljastus, presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Sanna Marin istuvat yllätysten tuolissa kolmoskaudella, Marja Hintikka vinkkaa.