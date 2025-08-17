General Hospital -tähti Tristan Rogers on kuollut – nähtiin sarjassa vielä kuukausi sitten

Tristan Rogers menehtyi perjantaina 15. elokuuta.

Australialaisnäyttelijä Tristan Rogers oli kuollessaan 79-vuotias. Hän sairasti keuhkosyöpää, kertoo CNN.

Rogers muistetaan parhaiten roolistaan vakooja Robert Scorpiona saippuasarjassa General Hospital.

Näyttelijä palkattiin sarjaan vuonna 1980 ja hän näytteli vakoojarooliaan aina vuoden 2024 marraskuuhun asti. Tämän vuoden heinäkuussa, vain kuukausi ennen kuolemaansa, Rogers palasi sarjaan yhden jakson verran.

– Koko General Hospital -perhe on murheissaan kuullessaan Tristan Rogersin poismenosta. Tristan on viihdyttänyt fanejamme 45 vuoden ajan ja Port Charles ei tule olemaan sama ilman häntä (tai Robert Scorpiota), sarjan vastaava tuottaja Frank Valentini kommentoi näyttelijän menehtymistä tiedotteessa.

Alkujaan Rogers sai General Hospital -sarjasta vain kahden päivän mittaisen pestin. Näyttelijä kertoi aikanaan australialaisen aksenttinsa olleen alkuun ongelma sarjan roolittajille. Lopulta Rogersia pyydettiin kuitenkin jäämään sarjaan ja hänen hahmolleen käsikirjoitettiin todellinen tarina.

Rogers nähtiin urallaan myös muun muassa saippuasarjoissa Kauniit ja rohkeat sekä Tunteita ja tuoksuja.