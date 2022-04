Kannattaako koronarokote vielä ottaa? Tämä pitää tietää 1. ja 4. annoksesta

Suuri osa suomalaisista on jo saanut koronavirustartunnan, THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen arvioi koronainfossa torstaina .

Jos Suomen rokotekattavuus ei olisi niin korkealla tasolla, voisi sairaalakuormitus ja kuolleisuus olla jopa kymmenkertainen. Täysi-ikäisistä suomalaisista yli 88 prosenttia on saanut kaksi koronarokotetta. Kolmannen tehosteannoksen on saanut lähes 64 prosenttia.

Koska korona on vakavin ikääntyneille, ovat he ensimmäisiä, joille kolmansia annoksia on tarjottu. Neljättä annosta tarjotaan 80 vuotta täyttäneille ja hoivakotien iäkkäille asukkaille kolme kuukautta kolmannen annoksen jälkeen.