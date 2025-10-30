Useat yritykset julkaisevat tänään osavuosikatsauksensa. MTV Uutiset kerää tähän artikkeliin torstain tulosuutiset.
Finnairilta suli 18 miljoonaa euroa
Lentoyhtiö Finnairin vertailukelpoinen liiketulos laski heinä-syyskuussa noin 51 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tulos oli noin 72 miljoonaa euroa.
Yhtiön mukaan työtaistelutoimien välitön vaikutus tulokseen oli noin 18 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun aikana niiden vaikutuksen arvioidaan olleen noin 68 miljoonaa euroa.
Finnairin liikevaihto puolestaan kasvoi kaksi prosenttia noin 835 miljoonaan euroon. Matkustajamäärä kasvoi 3,3 miljoonaan edellisvuoden 3,2 miljoonasta.
Finnair perui kevään ja kesän aikana yli 1 200 lentoa Ilmailualan Unioni IAU:n työtaistelutoimien vuoksi.
Sanoman tulos parani kolmannella neljänneksellä
Media- ja oppimateriaaliyhtiö Sanoman operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja parani vuoden kolmannella neljänneksellä noin 172 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin tulos oli 170 miljoonaa euroa.
Sanoman liikevaihto kuitenkin laski sekä oppimateriaalien että medialiiketoiminnan osalta.