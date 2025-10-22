Naton pääsihteeri Mark Rutte avasi näkemyksiään rauhanpyrkimyksistä Washingtonissa.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte vähätteli keskiviikkona Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välisiä jännitteitä.

Samalla pääsihteeri kertoi kantanaan, että vain Trump voi saada aikaan rauhan Venäjän ja Ukrainan välille.

Yhdysvaltojen median mukaan Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen Valkoisessa talossa perjantaina oli jännitteinen. Myös ukrainalaiset virkamieslähteet kertoivat keskustelujen junnanneen paikoillaan. Rutten mukaan kokous oli kuitenkin hyvä.

– Luotan täydellisesti Trumpiin. Hän on ainoa, joka voi saada tämän hoidetuksi. Hän on osoittanut johtajuutta, ja hänen täytyy käydä vuoropuhelua johtajien kanssa. Hänen on puhuttava Putinin kanssa, hänen on puhuttava Zelenskyin kanssa, Rutte luetteli tavattuaan senaattoreita kongressissa Washingtonissa.

