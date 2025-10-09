Zelenskyi ehdottaa Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi, jos Ukrainaan saadaan rauha.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo Reutersin mukaan, että ehdottaisi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia Nobelin rauhanpalkinnonsaajaksi, jos hän auttaa rauhan saamisessa Ukrainaan.
Zelenskyi kertoo tiedotteessaan, että Venäjä on kohdistanut 1 550 iskua viimeisen kuukauden aikana maan energiasektoriin. Presidentin mukaan iskuista 160 osuivat kohteeseen.
Ukrainan pääministerin Julija Svyrydenko kerrotaan matkustavan Yhdysvaltoihin ensi viikolla keskustelemaan Venäjään kohdistuvista pakotteista. Asialistalla kerrotaan olevan myös ilmapuolustus sekä energiasektori.
Zelenskyi sanoo, että sen tekemät iskut Venäjälle on aiheuttanut jopa 20 prosentin laskun raakaöljyn tuotannossa. Ukrainan tekemät iskut Venäjän öljynjalostamoihin ovat vaikeuttaneet polttoaineiden saatavuutta Venäjällä sekä sotkeneet Venäjän öljy- ja kaasubisneksiä.
Venäjän energialaitoksiin kohdistetut iskut on presidentin mukaan tehty maassa valmistetuilla Neptune- ja Flamingo-ohjuksilla.
Trumpin todennäköisyydet saada rauhannobel huomenna perjantaina eivät ole silti valtaisan korkeat: