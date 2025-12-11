Naton pääsihteeri Mark Rutte kommentoi Yhdysvaltojen asemoitumista suhteessa Eurooppaan.
Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että Yhdysvaltain tuore kansallisen turvallisuuden strategia osoittaa Yhdysvaltain olevan sitoutunut Euroopan turvallisuuteen.
Viime viikolla julkaistu strategia oli monilta osin varsin kriittinen Eurooppaa kohtaan. Rutten mukaan Yhdysvallat haluaa Euroopan kantavan enemmän vastuuta, ja juuri niin Eurooppa on tekemässäkin.
Rutte puhui asiasta vieraillessaan Saksassa tapaamassa liittokansleri Friedrich Merziä. Myös Merz sanoi Yhdysvaltain strategian ilmaisevan, että Yhdysvallat on sitoutunut Natoon.