Trump on keskustellut useita kertoja sekä Ukrainan että Venäjän presidenttien kanssa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump todennäköisesti tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ensi viikolla. Asiasta kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio toimittajille Israelissa.
Tapaaminen järjestettäisiin luultavasti ensi viikolla New Yorkin YK:n yleiskokouksen yhteydessä, Rubio sanoi.
Rubion mukaan Trump toivoo yhä voivansa edistää rauhansopimuksen aikaan saamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
Trump on soitellut ja keskustellut useita kertoja sekä Putinin että Zelenskyin kanssa.
Viime viikoina Venäjä on vain kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaan.
