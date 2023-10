Nato-komentaja MTV:lle: Ruotsin jäsenyys muuttaa Suomen asemaa sotilasliitossa – "Suomi tuo uskomatonta osaamista"

Virginian Norfolk on tunnettu suurista sotalaivoistaan. Norfolkin yhteisoperaatiokeskuksen komentaja, vara-amiraali Daniel Dwyerin toimistossa on laivastoaiheiden lisäksi Suomen puolustusvoimain komentajan, kenraali Timo Kivisen antama Suomen lipulla koristettu lahja. Dwyer on tavannut Kivisen lisäksi muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja seuraa Suomen Nato-taivalta ihaillen.