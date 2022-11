Ruotsalaiskenraali: Naton pohjoinen esikunta todennäköisesti perustetaan uudelleen

– Jos me pohjoismaiset Nato-jäsenet ehdottaisimme yhdessä, että AFNORTH pitää perustaa uudelleen alueemme puolustuksen hoitamiseksi, luulen, että on olemassa hyvät mahdollisuudet, että niin myös tapahtuu, Suomessa alkuviikosta vieraillut Neretnieks sanoi STT:n haastattelussa.

Ilma- ja merivoimien komentokeskukset - sekä yhteistä johtoa myös aivan pohjoiseen

Neretnieks huomauttaa myös Naton järjestelevän parhaillaan puolustustaan uudelleen ja hyvien ideoiden olevan tervetulleita. Hänen mukaansa liittokunta tarvitsee lisää esikuntia, jos halutaan luoda todellista sodankäyntikykyä. On nimittäin olemassa selvät käytännön rajat sille, kuinka monta alempaa komentajaa ylemmällä komentajalla voi olla johdossaan.

Toinen vastaavanlainen järjestely tarvittaisiin Itämerellä toimivien eri maiden merivoimien toiminnan yhteensovittamiseen, Neretnieks kirjoittaa tuoreessa Stronger Together -kirjassa. Aivan pohjoisessa tarpeen voisi hänen mukaansa olla jonkinlainen armeijakuntatason esikunta, joka voisi johtaa Suomen, Ruotsin ja Norjan maajoukkojen taistelun lisäksi ilma- ja meritoimintaa.

Ruotsilla ja Suomella tärkeä rooli hyökkäyksen pysäyttämisessä Baltiassa

Baltian maiden puolustus on perustunut Natossa aiemmin yksinkertaistettuna ajatukselle, että maissa olevien amerikkalaisten, brittiläisten, ranskalaisten ja muiden liittolaisjoukkojen joutuminen taisteluun on eräänlainen "ansalanka". Se saisi kyseiset maat rientämään apuun ja valtaamaan takaisin Venäjän valloittamia alueita.

Uusien linjausten mukaan Venäjän hyökkäys on pyrittävä torjumaan ensimmäisestä päivästä alkaen, ja tässä kuviossa Suomen ja Ruotsin liittymisellä Natoon on olennainen merkitys.

Suomen varauduttava lähettämään maajoukkoja Viroon

Myös suora tuki olisi tarpeen, koska Pohjoismaiden/Baltian alueen puolustuksessa on Neretnieksin mukaan perustavaa laatua oleva heikkous: liian vähän maavoimien taistelujoukkoja kahdessa Venäjän eniten uhkaamassa suunnassa eli korkealla pohjoisessa sekä Baltiassa.

– Mutta Baltian ongelmat ovat vieläkin suurempia. Suomella on kuitenkin suuret ja hyvin toimivat puolustusvoimat. Sanoisin, että Suomen pitäisi varustaa jonkinlainen siirrettävä maavoimien joukko tukemaan Viroa, Neretnieks arvioi STT:lle.

Puolustusyhteistyö kaikkien Pohjoismaiden kesken selkeytyy

Natosta on viestitty, että jäsenmaiden alueellinen yhteistyö on suotavaa. Alueellisia blokkeja puolustusliittoon ei kuitenkaan haluta vaan Naton vahvuus on kaikkien liittolaisten yhteistyössä.