MTV Norfolkissa: Ensimmäisille suomalaissotilaille satelee kehuja – "Burgereitakin on syöty ja poroja on vähemmän"

Eversti Jukka Kotilehto on kaukana kotoa. Sodankylästä Yhdysvaltoihin muuttanut Kotilehto on yksi ensimmäisestä neljästä Naton Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan suomalaisista. Kotilehto vastaa operatiivisesta suunnittelusta.

– Paikallinen elämä, jos vertaa kun on Sodankylästä tullut, niin se on aika paljon erilaista. Burgereitakin on syöty ja poroja on vähemmän, mutta on suuri kunnia, että on päässyt tänne, Kotilehto kertoo MTV Uutisille.