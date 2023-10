Nato saattaa tarvita 4000 sotilaan joukkoa Suomesta käyttöönsä – mutta mistä ja millä ehdoilla ryhmä kasataan?

Nato on vahvistanut pelotettaan Venäjää vastaan jo pian kymmenen vuotta, Krimin valtauksesta saakka. Prosessi kiihtyi entisestään, kun laajamittainen hyökkäys Ukrainaan alkoi puolitoista vuotta sitten.

Pelotteen rakentamisen osana Natolle on laadittu ensi kertaa sitten kylmän sodan päättymisen uudet alueelliset puolustussuunnitelmat Pohjois-, Keski- ja Etelä-Eurooppaan, sekä näiden suunnitelmien tueksi uusi joukkorakenne huomattavasti aiempaa suuremmalla määrällä nopeaan toimintaan kykeneviä joukkoja.

Mistä saadaan tarvittava joukko Naton käyttöön?

Suomen Natolle antama sitoumus ei ole julkinen, kuten eivät juuri mitkään muutkaan puolustussuunnitelmiin liittyvät tiedot. On arvioitu, että Nato on edellyttänyt Suomen tarjoavan käyttöön noin prikaatin eli noin 4 000 sotilaan suuruista maavoimajoukkoa. Linnainmäen mukaan arvio kuulostaa oikeansuuntaiselta.

Samalla on herännyt kysymys, mistä tuollainen joukko repäistään valmiuteen asevelvollisuuteen ja reserviläisiin puolustuksensa perustavassa maassa. Virallisesti on todettu, että kyseeseen voivat tulla vain palkattu henkilökunta ja vapaaehtoiset reserviläiset.

Tämä on ehkä helpommin sanottu kuin tehty. Jos vapaaehtoisia reserviläisiä löytyisikin tarpeeksi, pitää vielä päättää esimerkiksi se, millaisin ehdoin, millaisilla sopimuksilla ja kuinka pitkään he ovat valmiudessa.

Joukkojen pitäminen valmiustilassa käy kalliiksi

Naton joukkorakenteen tarpeisiin vastaaminen on juridinen ja poliittinen kysymys. Linnainmäen mukaan edellinen hallitus ilmoitti jo Nato-hakemuksen yhteydessä, että lainsäädännön muutostarpeita tutkitaan.

Hän muistuttaa, että joukkojen pitäminen valmiustilassa tai lähes lähtövalmiina on kallista toimintaa, jolla on todennäköisesti merkittäviä budjettivaikutuksia.

Suomessa on koko Nato-prosessin ajan korostettu oman etulinjassa sijaitsevan maan puolustamisen tärkeyttä Venäjän naapurissa. Erään virkamiesarvion mukaan on "melkoinen kontribuutio" Suomelta Natolle, että Suomi on ilmoittanut huolehtivansa puolustuksestaan jatkossakin lähtökohtaisesti itse ilman tarvetta muille Nato-joukoille.