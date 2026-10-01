Jättimäärä virvoitusjuomaa vedettiin myynnistä Yhdysvalloissa sokerimokan vuoksi.
Yhdysvalloissa on käynnissä laaja 7UP-virvoitusjuomien takaisinveto poikkeuksellisen virheen vuoksi.
Delishin mukaan takaisinvedon kohteena on 7UP Tropical Zero Sugar -juoma, jonka tölkkeihin on pakattu vahingossa tavallista, sokeria sisältävää 7UP Tropical -juomaa.
Yhteensä takaisinveto koskee yli 77 000 tölkkiä, joita on myyty ainakinvFloridassa, Georgiassa, Pohjois- ja Etelä-Carolinassa sekä Tennesseessä.
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Nollan gramman sijaan 38 grammaa sokeria
Virhe on merkittävä erityisesti siksi, että tölkin ravintosisältö ei vastaa sen sisällä olevaa juomaa.
Zero Sugar -tölkin kyljessä ilmoitetaan sokerimääräksi nolla grammaa. Tavallinen 7UP Tropical sisältää Delishin mukaan puolestaan 38 grammaa lisättyä sokeria tölkissä.
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on luokitellut takaisinvedon kakkosluokitukseen. Luokitusta käytetään tilanteissa, joissa tuotteen käyttäminen voi aiheuttaa tilapäisiä tai lääketieteellisesti hoidettavissa olevia terveyshaittoja, mutta vakavien seurausten todennäköisyys on pieni.
Virhe voi olla ongelmallinen etenkin kuluttajille, joiden täytyy seurata tarkasti sokerinsaantiaan esimerkiksi terveydellisistä syistä.
Takaisinvedon käynnisti juomien valmistuksesta ja jakelusta vastaava yritys Keurig Dr Pepper. Kyseisiä tölkkejä jaeltiin Yhdysvalloissa elokuussa.