Nämä vatsaoireet voivat kertoa, että maksassasi on jotain häikkää

Maksasairaus voi oirehtia pahoinvointina

Maksa, kehon suurin elin, sijaitsee vatsaontelossa yläoikealla. Maksalla on monia elintärkeitä tehtäviä: se muun muassa tukee aineenvaihduntaa ja varastoi vitamiineja. Maksa myös muodostaa kitkerää sappinestettä, jota tarvitaan ruoan sulattamisessa. Ei siis liene ihme, että maksasairaus voi oireilla vatsaongelmina.

Maksasta lähtöisin oleva syöpä on harvinainen Suomessa eikä se yleensä iske muutoin terveeseen maksaan, kertoo Munuais- ja maksaliitto .

Hyperkalsemia aiheuttaa moninaisia oireita

Maksakasvain saattaa myös hormonierityksen kautta vaikuttaa kehon muihin toimintoihin, kertoo amerikkalainen syöpäjärjestö The American Cancer Society . Kasvain voi tuottaa hormoneja, jotka saattavat johtaa esimerkiksi hyperkalsemiaan eli kalsiumin liialliseen määrään veressä.

– Koska pahoinvointi on todella yleinen monien sekä hyvän- että pahanlaatuisten tilojen oire, pahoinvointikohtauksesta on helppo syyttää jotakin yleisempää asiaa, kuten ruokamyrkytystä, infektiota, matkapahoinvointia tai ylensyöntiä, syöpään erikoistunut sairaanhoitaja Andrea Palka kuvasi Best Lifelle.