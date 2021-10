Nämä ovat tärkeimmät koronatoimenpiteet juuri nyt – HUS:n Asko Järvinen ruotii tarpeen maskeihin, turvaväleihin, rokotuksiin ja koronapassiin

– Kyllä rokotus on kaikkein tärkein asia epidemian torjunnassa meidän jokaisen itsemme kannalta. Sillä me saamme vaikean taudin riskiä vähennettyä kukin omalla kohdallamme ja suojattu myös lähipiiriä. Se on ehdottomasti kaikista merkittävin keino, Järvinen painottaa.