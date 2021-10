Näin paljon Suomessa on mahdollisesti rokotettavia 5–11-vuotiaita – riittääkö vain yksi rokote?

Yhdysvaltain lääketurvallisuusviranomainen FDA käsittelee 5–11-vuotiaiden koronarokotteen hyväksymistä. Myös Euroopan vastaava viranomainen EMA on ottanut ikäryhmän lasten koronarokotteen käsittelyyn.

Suomessa on noin 250 000 lasta, jotka kuuluvat 5–11-vuotiaiden ikäryhmään. Heidän rokotevuoronsa saattaa olla seuraavaksi.

Aikaa se tulee kuitenkin vielä viemään, sillä ennen tätä EMAn on annettava rokotteelle ehdollinen myyntilupa.

– Mitä nuorempiin lapsiin mennään, sitä tärkeämpää on varmistaa, että rokotteen hyödyt ja haitat ovat oikeassa suhteessa, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

– Luotan siihen, että lääkeviranomaiset tekevät tarkkaa työtä. Ja kun he ovat valmiita antamaan ehdollisen myyntiluvan, voimme luottaa siihen, että rokotteita voidaan käyttää, Nohynek.

– Tällä hetkellä KRAR (Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä), joka keskittyy lasten rokottamiseen ja tautitaakkaan, on jo mietinnössään kohtuullisen pitkällä. Toivoisin, että se valmistuu marras-joulukuun vaihteessa.

Tällä hetkellä THL:n suositus on, että jo koronataudin sairastaneet tarvitsevat vain yhden rokotteen.

– Tämä on yksi asia, mitä Suomessa pitää tarkastella. Kuinka suuri on lasten kohtaaminen koronaviruksen kanssa, kuinka moni lapsi on sitä kautta jo saanut immuniteettiä, kuinka moni tarvitsee rokotesuojan ja tarvitaanko yksi vai kaksi annosta. Nämä ovat asioita, joita täytyy punnita, Nohynek sanoo.