Helsingissä juhlittiin koronapassin avulla aamun pikkutunneille: "Aivan mahtavaa" – MTV seurasi, miten koronapassi otettin vastaan

Lauantaista alkaen koronapassi on mahdollista ottaa käyttöön vaihtoehtona koronarajoituksille. Tällä hetkellä rajoituksia on voimassa ainoastaan leviämisvaiheessa olevien alueiden ravintoloissa.

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka on saatavilla Omakanta- palvelusta tai tarvittaessa terveydenhuollosta tulosteena.

– Me päätettin tehdä niin, että muutaman henkilökunnan jäsenen voimin otetaan tarkastuskierros. He, joilla sitä (koronatodistus) ei ole, joutuu valitettavasti poistumaan. Pyrimme tekemään tämän mahdollisimman tehokkaasti, jotta bileet voivat jatkua pitkästä aikaa aamuyöhön saakka, kertoi Wallis Karaoke Barin ketjujohtaja Timo Nyyssönen hetkeä ennen koronapassien tarkastusten alkamista.

"Aivan mahtavaa"

Koronapassin käyttöönotto on Lehvosen mukaan hyvä asia, sillä se on yksi askel kohti normaalia.

– Positiivisia ajatuksia herättää. Olen odottanut kauan sitä, että pääsisi palaamaan normaaliin elämään. Tämä on yksi askel eteenpäin kohti sitä, että voitaisiin jonain päivänä vielä elää ilman rajoituksia.

– En tiennyt tästä päivästä. Tiesin, että se on lauantaina tulossa voimaan.

"Tiesin, että sitä saatetaan kysyä"

– Tiesin, että sitä saatetaan kysyä. Olen tosi iloinen, jos se meidän perustuslakimme mukaan on laillinen. Tosi hyvä, jos se tulee käyttöön. Kun itselläni on rokotteet, niin tuntuu hyvältä tietää, että muillakin täällä on rokotteet, kertoi asiakas Eeva Joutse.