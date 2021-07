Syksy ilman koronarajoituksia? Rokotejohtaja olisi valmis muutokseen – "En näe, että niillä saavutetaan hirveästi mitään"

Arviolta lokakuussa kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat suomalaiset oltaisiin saatu rokotettua kahdella annoksella. Rokotekattavuuden lisääntyessä Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet ei näe rajoituksille perusteita syksyllä.

– En näe, että niillä olisi hirveästi mitään saavutettavaa. Näiden rajoitustoimien tarkoituksena on ollut ostaa riittävästi aikaa, että väestö pystytään suojaamaan onneksi erittäin tehokkailla ja myös hyvin turvallisilla koronarokotteilla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tällä hetkellä iäkkäät ja riskiryhmät on pitkälti rokotettu. Myös yli 50-vuotiaista yli 80 prosenttia on saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen.

– Yli 70-vuotiaista noin 93 prosenttia on saanut vähintään yhden rokotusannoksen ja hiukan vajaat 90 prosenttia on saanut myös tehosteannoksen. Eli aika hyvä tilanne on heidän suhteen, jotka ovat kaikkein suurimmassa riskissä vakavalle tautimuodolle, Rämet kertoo.

"Nuoria aikuisia on turha demonisoida"

STM:n ja THL:n mukaan viime viikolla todetuista tartunnoista lähes 60 prosenttia todettiin 10–29-vuotiailla, joiden keskuudessa tapaukset painottuivat erityisesti 18–23-vuotiaisiin.

– (THL:n ylilääkäri) Hanna Nohynek sanoi, että on turha liikaa demonisoida koronavirusta, ja ehkä nyt on myöskin turha demonisoida myöskään meidän nuoria aikuisia. Kyllä heilläkin oikeus elämään on, Rämet kertoo.

Rämetin mukaan rokotuksen ottaminen tulee tehdä mahdollisimman helpoksi. Hän kehuukin esimerkiksi osassa maahan tulleita walk-in-rokotuspisteitä.

– Näen tarpeellisena sen, että etenkin ensimmäisen rokoteannoksen saaminen pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Uskon sen vaikuttavan siihen, että alle 30-vuotiaat ottaisivat rokotetta mahdollisimman hyvin, Rämet sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Englannin mallin mukaan

Englannissa valtaosa koronarajoituksista poistettiin tällä viikolla. Muualla Isossa-Britanniassa rajoituksia jatketaan yhä.

Englannissa muun muassa kasvomaskien käyttö on jatkossa vapaaehtoista ja ihmisten välisistä turvaetäisyyksistä sekä etätyösuosituksesta on luovuttu.

Kevennyksiä on perusteltu maan hyvin edenneellä rokotusohjelmalla, sillä toisen rokoteannoksen on saanut jo lähes 70 prosenttia täysi-ikäisistä. Suomessa toisen annoksen on saanut alle 30 prosenttia.

– Suomella on tässä nyt hieno tilanne siinä, että voimme seurata, mitä Britanniassa tapahtuu, kun rajoituksia puretaan laajasti, Rämet sanoo.

Koko Britanniassa uusia tartuntoja todetaan päivittäin yli 50 000. Ilmaantuvuus on esimerkiksi Suomeen verrattuna yli kymmenkertainen.