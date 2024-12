Älä anna periksi, vaikka koira kerjäisi – jouluherkuissa piilee vaaroja: "Pahimmillaan aiheuttaa haimatulehduksen"

Koiralle ei sovi antaa joulukinkkua eikä suklaata.

Moni koira kerjää kieli pitkällä joulupöydän antimia, mutta lemmikinomistajan kannattaa olla tiukkana. Esimerkiksi joulukinkku on syytä pitää ihmisten lautasilla.

– Joulukinkkua ei sen suolaisuuden ja rasvaisuuden vuoksi kannata antaa koiralle, vaikka koira istuisi kanssasi odottamassa sen paistumista. Kinkun paistorasva on haitallista koiralle, sillä se voi pahimmillaan aiheuttaa haimatulehduksen, kertoo Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maula tiedotteessa.

Niin ikään kinkkuverkko kannattaa pitää koiran ulottumattomissa, sillä se saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen suolitukoksen. Kinkun tai siipikirjan luut puolestaan voivat tukkia koiran suoliston ja terävät luunsirut voivat jopa puhkaista suolen.

Koirille haitallisia ruoka-aineita ovat muun muassa: kinkun paistorasva

makeiset

mausteiset ruoat

hiivaa tai soodaa sisältävät taikinat

suklaa (erityisesti tumma suklaa)

macadamiapähkinä

viinirypäleet ja rusinat

ksylitoli Eläinlääkäriin kannattaa olla yhteydessä, jos koira on päässyt syömään sille kiellettyjä asioita tai huomaat koiran muuttuneen huonovointiseksi.

Suklaamyrkytyksen oireet koiralla

Lemmikinomistajat usein tietävät, että suklaata koiralle ei pidä antaa. Mutta tiesitkö, että suklaissakin on eroja?

– Joulun makeista herkuista tumma suklaa on koirille vaarallisimpien joukossa, joten suklaarasiat kannattaa siirtää pois koiran ulottuvilta. Mitä tummempaa suklaa on, sitä vaarallisempaa se on koiralle. Varsinkin pienelle koiralle jo vähäinenkin määrä tummaa suklaata voi pahimmillaan saada aikaan vakavan myrkytyksen, varoittaa Lilja-Maula.

Suklaan aikaansaaman myrkytyksen oireet näkyvät koiralla ensimmäisten 4–24 tunnin kuluessa.

Suklaamyrkytyksen oireisiin kuuluvat muun muassa oksentelu, tärinä, lisääntynyt virtsaaminen, vatsakivut sekä kouristelu.

Koiralle myrkylliset joulukukat

Kenneliitto muistuttaa, että myös monet perinteiset joulukukat ovat koiralle myrkyllisiä. Jos koira pääsee käsiksi myrkylliseen joulukukkaan, eläinlääkäriin on syytä olla yhteydessä.

Koirille myrkyllisiä joulukukkia ovat esimerkiksi: joulutähti

hyasintti

amaryllis

jouluruusu

atsalea

tulppaani

marjakuusi

liljat

Huolehdi myös, ettei koira pääse kaatamaan esimerkiksi kynttilää tai kuusta. Lemmikin joulupaketista kannattaa puolestaan jättää pois teipit, narut ja pussit, Lilja-Maula neuvoo.

Katso videolta lisää tietoa joulukasvien uhista lemmikeille. Juttu jatkuu videon alla.

1:35

Joulukasveista esimerkiksi liljat ovat kissoille hyvin myrkyllisiä, ja jo niiden terälehtien pureminen voi johtaa terveysongelmiin. Videolla päivystyksen vastuueläinlääkäri Niina Murto Omaeläinsairaala Mevetistä kertoo joulukasveista.

Uusivuosi voi olla pelottava

Myös uuteenvuoteen kannattaa varautua. Rakettien kovat äänet ja värikkäät valot voivat pelottaa monia lemmikkejä. Mukava taustahäly, kuten televisio tai musiikki, voivat olla avuksi.

Ikkunoiden eteen voi vetää verhot, jotta välkkyvät valot eivät näy sisälle. Koiralle pitäisi löytyä sisältä myös turvallinen tila, jonne piiloutua.

Ulkoillessa on syytä keskittyä täysillä koiraan, sillä pelästyessään se voi riuhtoa itsensä irti ja päästä karkaamaan. Tuplavarmistus kannattaa: laita koiralle sekä kaulapanta että valjaat.

Katso lisää vinkkejä videolta: Miten saada koiran paukkupelko hallintaan?

5:34

Uusivuosi aiheuttaa monille koirille stressiä. Vaikka paukkupelon syy voi olla yksi ikävä hetki, pelosta voi opetella pois, kertoo päivystyksen vastuueläinlääkäri Niina Murto Omaeläinsairaala Mevetistä.

Katso myös: Kissakin voi pelätä ilotulitteita

1:41

Miten kissan paukkupelkoa voi helpottaa?

