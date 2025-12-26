Joulunajan ruoantähteet eivät kuulu kissan tai koiran ruokakuppiin. Myös koristeissa ja kukissa voi piillä vaara.

Vaikka joulun kymmenen kilon kinkkua ei saatukaan kulumaan, ei talkoisiin kannata kutsua mukaan karvaisia perheenjäseniä.

Eläinlääkäri Liisa Lilja-Maula muistuttaa Kennelliiton tiedotteessa, että joulukinkkua ei sen suolaisuuden ja rasvaisuuden vuoksi kannata antaa koiralle. Myös kinkun paistorasva on koiralle haitallista ja voi aiheuttaa pahimmillaan haimatulehduksen.

Rasian pohjalle unohtuneet konvehdit eivät nekään sovi koiralle. Etenkin pienelle koiralle pienikin määrä suklaata voi pahimmillaan aiheuttaa vakavan myrkytyksen. Mitä tummempaa suklaa on, sitä vaarallisempaa se on koiralle.

– Pidä huoli, ettei ruokia jää paikkoihin, joista koira pääsee niihin käsiksi. Jos kuitenkin huomaat koiran syöneen sille kiellettyjä asioita tai koira tulee yllättäen huonovointiseksi, ole yhteydessä eläinlääkäriin, Lilja-Maula ohjeistaa.

Monille lemmikeille haitallisia ruoka-aineita ovat esimerkiksi monet mausteet, hiiva ja sooda, ksylitoli, viinirypäleet ja rusinat sekä monet pähkinät. Lemmikkiä kannattaakin hemmotella jouluruokien sijaan yhteisellä tekemisellä.

Hyasintit ja hopealangat kissojen ulottumattomiin

Jouluksi kotiin kannettuja kukkia ei sovi välipäivinäkään jättää vartioimatta. Helsingin eläinsuojeluyhdistys muistuttaa, että monet joulukasvit ovat lemmikeille myrkyllisiä. Myrkyllisiin kuuluvat muun muassa jouluruusu, hyasintti, joulutähti, amaryllis ja tulppaani.

Lahjanarut sekä monet koristeet on myös syytä pitää lemmikkien ulottumattomissa. Esimerkiksi kiiltävät ja roikkuvat hopealangat voivat houkutella etenkin kissoja leikkeihin, mutta jos lankoja joutuu eläimen suolistoon, ne voivat aiheuttaa tukoksen.

Eläinvakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö Agria kertoo tiedotteessaan, että joulu näkyy vahinkotilastoissa lisääntyneinä eläinlääkärikäynteinä. Usein käynnin syynä on se, että eläin on saanut suuhunsa jotakin sopimatonta.

Aina joulunajan varotoimissa ei ole kyse vain eläimen hyvinvoinnista, sillä esimerkiksi kaatunut kynttilä asettaa koko perheen vaaraan. Elävä tuli tuleekin pitää karvaisten tassujen tavoittamattomissa.

