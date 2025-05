Kevään ikävä "kissaryntäys" on alkanut – muista tehdä yksi tärkeä toimi!

Kevään tullen ikkunat ja parvekkeet aukeavat – ja kissat karkaavat. Eläimestä olisi hyvä ottaa karvaa ja tuoksua talteen pahimman varalle.

Kevät tuo mukanaan parvekeperunat, allergiaoireet ja villieläinten poikaset, jotka tulisi muistaa jättää rauhaan. Myös lemmikinomistajia kohtaa usein kesäällä astetta ikävämpi ilmiö.

– Nyt alkaa karkurikissasesonki! Se on jokakeväinen ilmiö, kun ilmat lämpenevät, Etsijäkoiraliiton varapuheenjohtaja ja perustajajäsen Lena Lundell kuvaa.

Kevätauringon porottaessa ihmiset alkavat availla tuuletusikkunoita ja parvekkeen ovia. Mökkikausikin alkaa – ja tavallisesti elämäänsä sisätiloissa viettävät kissat saattavat livahtaa pakoon.

– Keväällä meille tulee kissaryntäys, Lundell kuvaa.

Koirilla vastaava ikävä sumppu koetaan uutenavuonna, kun moni lemmikki karkaa pelästyttyään ilotulitteita. Kissojen karkusesonki alkaa usein jo pääsiäisenä.

– Huolehtikaa, ettei kissa pääse esimerkiksi tippumaan tai hyppäämään parvekkeelta, Lundell vinkkaa.

Lena ja Ranja-koira.Kuva Claudia Erälahti

Muista tärkeä toimi: Ota haju talteen

Lemmikistä olisi joka tapauksessa hyvä ottaa karvaa ja tuoksua talteen pahimman varalle.

– Mitä useampi lemmikki taloudessa on, sitä hienompaa olisi, jos niistä kaikista ottaisi hajun talteen. Eli pyyhkisi ihoa vanulapulla, tai ottaisi karvaa pussiin. Silloin voidaan tarvittaessa koiran kanssa etsiä tarkasti juuri tätä eläintä, etsijäkoira Pinkin omistaja ja ohjaaja Raila Terävä kuvaa.

Koirien ja kissojen lisäksi kodeista karkailee esimerkiksi kaneja. Kun pupuja on useampia, koiralle joudutaan näyttämään kanin kaverit, mikäli karkurista ei ole otettu tuoksua erikseen talteen.

– Jos kotona on tällainen niin sanottu sekahaju, etsijäkoiralle näytetään aina se turvassa ja tallessa oleva eläin. Koirani Pink ei ole tainnut koskaan olla kissaetsinnöillä, joissa ei olisi tarvinnut kissakaveria näyttää ja siten kertoa koiralle, että tämä on tallessa, ja se toinen, joka täällä haisee, on hukassa, Terävä sanoo.

– Jos jokaisesta eläimestä olisi oma haju pussissa, tämän voisi välttää, eikä stressattaisi vaikkapa kania sillä. Vaikka etsijäkoira osaakin toki katsoa eläintä kauempaa ja kohteliaasti.

Uusi tuoksut puolen vuoden välein

Tuoksupussi tulisi uusia mieluiten kolmen, vähintään kuuden kuukauden välein. Uutta karvaa voi panna lisää samaan vanhaan pussukkaan. Säilyminen riippuu säilytystavastakin.

– Jos karvaa on suljetussa muovipussissa auringonvalossa, rasva lähtee härskiintymään. Näytteet on hyvä pistää kaappiin suojaan, Lundell vinkkaa.

