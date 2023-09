MM-ralleissa on käytetty vuosikausia samankaltaista konseptia. Kisaviikonloput käynnistyvät useimmiten torstai-iltaisin lähtöseremonioilla sekä lyhyellä yleisöerikoiskokeella. Perjantaisin ja lauantaisin erikoiskokeita vedetään aamusta iltaan ja päätöspäivä sunnuntai on hieman suppeampi ja päättyy päiväsaikaan Power Stage -erikoiskokeeseen.

MM-sarjan taustalla oleva promootioyhtiö on toimittanut Kansainväliselle autoliitolle FIA:lle tukun muutosehdotuksia, joiden uskotaan parantavan sen markkinoimaa tuotetta. Promootioyhtiön tapahtumajohtaja Simon Larkinin mukaan ehdotukset ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailupäivät voisivat olla entistä tiiviimpiä. Näin kärkikuljettajien ei tarvitsisi lähteä liikkeelle heti kukonlaulun aikaan ja saapua iltahuoltoon pimeän laskeuduttua. Tämä on ollut yksi kuljettajien toiveista.

Muutosehdotuksen taustalla on myös lainsäädäntö. Rallin MM-sarja työllistää muun muassa tallien ja promootioyhtiön kautta satoja henkilöitä, joiden pitää noudattaa lakeja.

– Me (promootioyhtiö WRC Promoter GmbH) olemme saksalainen yhtiö ja meitä sitoo Saksan työlaki. Sama pätee Hyundaihin. Suomessa tilanne on sama, sillä siellä on tiukat lait työajoista, Larkin viittaa siihen, että Toyotan WRC-tallin päämaja sijaitsee Jyväskylässä.