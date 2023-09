Jari-Matti Latvalan sopimus katkolla – paljastaa MTV Urheilulle Toyotalta saamansa hyvin selkeän viestin

Kaudesta 2021 Toyotan tallipomona toimineen Latvalan mukaan japanilaispilttuun kanssa on jo istahdettu alas hänen pestiään koskien.

Latvala on tehnyt Toyotan kanssa sopimuksen aina kausi kerrallaan. Jatko menestystallin puikoissa näyttää todennäköiseltä.

– Olen sanonut, että haluaisin ensi vuonna vielä jatkaa. Siitä on alustavasti puhuttu.

– Positiivista valoa on Toyotan suunnalta näytetty. Uskoisin, että ensi vuonna ollaan samoissa hommissa, mutta sopimusta ei ole tehty, Latvala raottaa.

Eli keskustelu on ollut samansävyistä pöydän molemmin puolin?

Menestys rauhoittaa

– Homma on ollut hyvin balanssissa. Jarmo on ottanut enemmän roolia Jyväskylän päässä ja se auttaa tilannetta ensi vuonna, kun hän on enemmän siellä, eikä niinkään ralleissa.