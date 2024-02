Rallin MM-sarjaan odotetaan mullistavaa uudistusta – Jari-Matti Latvalalta huima arvio aikataulusta: "Siihen pitää varautua"

Jo pidempään on pohdiskeltu, miten rallin MM-sarjan pääluokkaan saataisiin lisää kilpailua. Viime vuodet on menty kolmen WRC-tallin kattauksella ja nykyisin on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että MM-osakilpailuun starttaa alle kymmenen Rally1-autokuntaa.