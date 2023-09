Tuleeko MM-kalenteriin palaavasta kisasta Rovanperän näytös? Chilen rallissa suomalaiskuskille osuvat erikoisuutensa

– Siellä ei voi ihan hirveästi hyökätä, mutta Kallen ajotyylihän sopii siihen hyvin, koska hän ajaa autoa luontaisesti aika luisussa. Herkästi kääntyvää autoa on silloin helppo viedä, kun auto on jo valmiiksi vähän linkussa, Ketomaa sanoo.

– Rallitiet ajetaan osittain ylempänä vuorilla ja sitten taas alempana vuorien välissä. Niistä tulee välillä vähän Portugalin tai Australian fiilikset. Se on jännää, että siellä on hyvin monen näköistä maisemaa, Ketomaa kertoo.

Rovanperä hyökkää MM-tilanteesta välittämättä

– Pito vaihtelee todella paljon. Se on välillä tosi huono ja välillä parempi. Maanpinta on aika erikoinen ja sitä on vähän vaikea lukea, että missä pitoa on ja missä ei. Kuskit valittelivat sitä aikaisempinakin vuosina, Ketomaa sanoo.