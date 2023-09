Rallin MM-sarja hamuaa isoja liikkeitä – "En epäröi myöntää"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Chilen MM-ralli 28.9.-1.10. To: Testierikoiskoe klo 14.00 alkaen Pe: EK:t 1-6 klo 14.20 alkaen La : EK:t 7-12 klo 13.45 alkaen Su: EK:t 13-16 klo 13.55 alkaen

MM-rallia ei ole ajettu Yhdysvalloissa sitten vuoden 1988, ja jenkkikisan paluu on sarjan päätähtäimiä tuleviin vuosiin. Myös Kiinan saaminen mukaan on prioriteettilistalla korkealla, kertoo Autosport-sivusto .

Sivuston mukaan Yhdysvaltain MM-ralli voisi toteutua jo vuonna 2025. Jahka Yhdysvaltain "valloitus" on totta, WRC tähtää Kiinaan. Siellä on viimeksi ajettu MM-tasolla vuonna 1999. Kiinassa piti ajaa vuonna 2016, mutta myrskyjen vuoksi tapahtuma peruttiin tuolloin.

– Uusien tai sarjaan paluun tekevien rallien osalta kysyntä on suuri. En epäröi myöntää, että USA on meille strateginen tavoite, ja Kiinan suhteen meillä on selkeä näkemys (MM-sarjan johtoportaassa). Ne ovat yhä meidän avaintavoitteemme, ja USA näyttäisi todennäköisimmin tulevan mukaan 2025 ja Kiina sitten niin nopeasti kuin mahdollista, MM-sarjan tapahtumajohtaja Simon Larkin kertoi.