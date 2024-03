Suomen MM-rallin pomo tyrmää tähtikuskin rajun ehdotuksen – "Ei me sellaiseen lähdetä"

Jatkossa ralliorganisaatioilla on enemmän vapauksia muokata reittiä. Esimerkiksi kisoihin palaavat etähuollot avaavat uusia tilaisuuksia Suomen MM-rallissa.

– Meidän kannaltamme tärkeintä on se, että linjaukset antavat meille ja yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden miettiä sitä, minkälaisia tapahtumia voisimme luoda niin, ettemme aina tule Paviljongille (Jyväskylään) huoltoon, Suomen MM-rallin kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen kertoo MTV Urheilulle.

Nykyään reitin pituus on tarkoin määritelty säännöissä, mutta ensi kaudesta lähtien rallit voivat olla myös lyhyempiä sprinttikisoja tai pidempiä kestävyyskilpailuja.

– Ei me sellaiseen lähdetä, Tarkiainen linjaa.

– Me emme saa tähän valtiolta tukea, emmekä saa isoja summia turismivirastoilta, kuten jotkut muut maat saavat. Meidän täytyy tunnustaa se, että yleisön voima ja heiltä rahallisessa muodossa tuleva tuki ovat sitä, millä me pysymme tämän rallin kanssa elossa. Tähän asti tämä on toiminut ja haluamme pitää paketin sellaisena, että se kiinnostaa yleisöä, Tarkiainen sanoo.