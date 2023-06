Hyundain tähtikuljettajalta mullistava heitto: Suomen MM-ralli leikkuriin

Hyundai-tähti Neuville on ollut yksi äänekkäimmistä kuljettajista, mitä tulee keskusteluun rallin MM-sarjan tulevaisuudesta. Neuville vaati aiemmin tänä vuonna, että kuljettajia pitäisi kuunnella enemmän sarjan sääntöjä rukatessa.

Neuvillen mukaan rallin MM-sarjan pitäisi muuttua huomattavasti, jotta siitä tulisi vetovoimaisempi. Eikä kyse ole niinkään teknisistä säännöistä, joilla on yritetty houkutella tuloksetta uusia tiimejä mukaan pääluokkaan.

– Formaatti on liian monitahoinen ja siitä puuttuu selkeästi viihdyttävä osuus. Meidän pitäisi luoda sarjan sisällä tarinoita, joiden avulla katsojat voisivat samaistua henkilöihin ja talleihin. Näin he voisivat kannustaa jotakin ja toisaalta olla jotain muuta vastaan, Neuville sanoo ranskalaisen Autohebdo-lehden haastattelussa.

– Nykyään kaikki haluavat kertoa mielipiteensä, mutta se toimii vain silloin, jos taustalla on tarinoita ja eri henkilöhahmoja. Tällä hetkellä sellaisia ei ole.

Hyundai-kuljettajan mukaan kalenterissa voisi olla myös sellaisia kisoja, joissa ajettaisiin pelkästään pitkiä erikoiskokeita esimerkiksi kaksi per päivä.

– Muutoksia täytyy tehdä, koska nyt toistamme aina samaa asiaa. Silloin tarinan kertominen on hankalaa. Nyt ainoa tarina on muutaman kuljettajan välinen taistelu – jos edes sellainen on.