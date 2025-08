Autoilijat, huomio! Nyt vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta liikenteessä

Lapsen kanssa kannattaa käydä läpi, miten koulureitti kuljetaan turvallisesti.

Elokuussa 51 000 uutta ekaluokkalaista aloittaa koulutien. Heistä monet ovat liikenteen seassa ensimmäisiä kertoja ilman aikuisen turvaa.

Tämän vuoksi autoilijoiden on syytä olla nyt erityisen valppaina, muistuttavat Fintraffic ja Liikenneturva.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen yksikönpäällikkö Eero Sauramäki kertoo tiedotteessa, että turvallinen liikenne lähtee aina aikuisista.

– Valppautta ja varovaisuutta tarvitaan nyt etenkin suojatietä lähestyttäessä ja alueilla, joissa lapsia tavallisesti liikkuu. Lapset vasta harjoittelevat liikennetaitoja, ja meidän aikuisten tehtävänä on varmistaa, että suojatien ylittäminen sujuu turvallisesti.

– Ollaan siis tarkkana ja valmiina pysähtymään aina suojatietä lähestyttäessä.

Kokemuksia liikenteestä

Lasten on tärkeää saada kokemuksia liikenteestä, jotta he oppivat kulkemaan siellä turvallisesti. Koulumatka on hyvä tapa harjoitella liikennetaitoja, sillä se on tuttu ympäristö.

Koulutie onkin hyvä käydä kävelemässä tai pyöräilemässä lapsen kanssa läpi vaikka monta kertaa.

– Samalla voidaan kerrata, kuinka eri liikennetilanteissa toimitaan ja vastata lapsen mahdollisiin kysymyksiin matkan varrella. On tärkeää sopia liikenteeseen myös yhteiset pelisäännöt ja näyttää omalla liikennekäyttäytymisellä turvallista esimerkkiä, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Laura Väinölä tiedotteessa.

– Muistetaan esimerkiksi aina pysähtyä, jos matkan aikana tarvitsee katsoa puhelinta, Väinölä painottaa.

Vinkkejä koulutien aloittavan vanhemmille:

Koulureittiä voi harjoitella lapsen kanssa useasti.

Lapselle on hyvä antaa selkeitä ja konkreettisia ohjeita liikenteessä toimimiseen.

Sovi lapsen kanssa pelisäännöt kännykän käytöstä koulumatkan aikana.

Muista, että olet lapselle liikenteessä esimerkki.

Juttele lapsen kanssa siitä, miten koulumatka sujuu – varsinkin, jos kulkuväline vaihtuu.

Katso myös: Pakettiauton kuskin liikennemoka tallentui poliisin kameraan – ja kävi kalliiksi

0:22 Yleinen virhe kävi pakettiauton kuskille kalliiksi.

Lähde: Fintraffic