Nämä ovat isoimmat vaaranpaikat koulumatkalla

Julkaistu 07.08.2025 14:05

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Monen ekaluokkalaisen koulutaipale on alkanut tällä viikolla. Miten aikuiset voivat taata turvallisen koulutien?

Ekaluokkalaisten koulutaival on jälleen alkanut, ja monen vanhemman huolena on, miten taata lapselle turvallinen koulutie.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana alakouluikäisten onnettomuudet kävellen ja pyörällä ovat vähentyneet, mutta vielä on varaa muistutella turvallisesta liikennekäyttäytymisestä. 

Mitkä ovat tyypillisimmät koululaisen vaaranpaikat koulumatkalla?

– Tilastojen mukaan tien ylitystilanteet ja risteystilanteet korostuvat. Ne ovat kyllä asioita, joita vanhempien kannattaa erityisesti lasten kanssa harjoitella, että lapsi osaa toimia niissä tilanteissa turvallisesti, toteaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Väinölä Huomenta Suomen haastattelussa. 

Myös vakuutusyhtiössä on havaittu nämä kaksi riskitilannetta.

– Kyllä, näin se on, vahvistaa vakuutusyhtiö If:n korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

Virtanen huomauttaa myös alakoulujen jättöpaikkojen olevan "aikamoisia sumppuja", minkä moni lastaan autolla kuljettava vanhempi on varmaan huomannut. 

– Ne ovat tietysti riskin paikkoja, missä ihmiset ja autot liikkuvat. Ja tietysti ekaluokkalaiset ovat aika pieniä, ja autojen koko on kasvanut, niin heidän näkyminen sieltä on haastavaa.

Mitä vanhempien ja muiden autoilijoiden pitää nyt muistaa? Mistä idea pikkukoululaisten keltaisista lippiksistä sai alkunsa? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

