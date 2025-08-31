Näky katsomossa pysäytti tennistähden – murtui kyyneliin

Tenniksen maailmanlistalla sijalla 13 oleva Tshekin Karolina Muchova on jo edennyt Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen naisten kaksinpelin neljännelle kierrokselle. Toisen kierroksen ottelussa sattui kuitenkin jotain, mikä sai Muchovan, 29 murtumaan kyyneliin.

Muchova kohtasi toisen kierroksen ottelussa Romanian Sorana Cirstean. Yhtäkkiä kesken pelin tshekkiläinen jäätyi täysin ja alkoi viittilöimään yleisön suuntaan. Hän otti pyyhkeen, jotta voisi pyyhkiä kasvonsa. Muchova pyysi anteeksi tuomarilta viivytystä ja itki jatkaessaan ottelua.

Lehdistötilaisuudessa ottelun jälkeen selvisi syy Muchovan reaktiolle. Hän oli nähnyt ex-poikaystävänsä katsomossa.

– Hän ilmestyy paikkoihin, jossa hänen ei pitäisi olla. Se pelästytti minua hiukan. Pyysin häntä menemään, mutta hän ei kuunnellut. Hän lähti kuitenkin myöhemmin. Oli hankalaa keskittyä siinä tilanteessa, Muchova kertoi.

Muchova voitti ottelun ex-poikaystävän läsnäolosta huolimatta.

– Voin hyvin. En tehnyt asiasta ilmoitusta ja kaikki on kunnossa, Muchova sanoi New York Postin mukaan.

Tshekki voitti kolmannen kierroksen ottelussa maannaisensa Linda Noskovan. Neljännellä kierroksella vastaan asettuu Ukrainan Marta Kostjuk. Ottelu pelataan maanantai-iltana.