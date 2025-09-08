Donald Trump aiheutti kaaoksen – legenda näki punaista: "Täysin järjetöntä"

Donald Trump oli seuraamassa Yhdysvaltain avoimien miesten kaksinpelin loppuottelua sunnuntaina. Yhdysvaltain presidentin saapumisen aiheuttama kaaos sai tennislegena Martina Navratilovan näkemään punaista.

Luksuskellomerkki Rolex oli kutsunut Trumpin otteluun. Vierailu aiheutti paikalle saapuneille tennisfaneille totaalisen kaaoksen. Katsojat joutuivat jonottamaan pitkään pääsyä sisään turvallisuustarkastuksien takia. Tämä viivästytti reilusti ottelun alkua ja siltikin merkittävä osa katsojista ei ehtinyt sisään ennen sen alkamista.

New York Postissa tilannetta kuvailtiin "täydeksi paskamyrskyksi". Trump sai yleisöltä osakseen buuauksia ja itse ottelun tähdet Carlos Alcaraz ja Jannik Sinner joutuivat odottamaan käytävässä katsomoiden täyttymistä.

HBO Maxin Mats Wilander totesi, että katsojat eivät olleet kovinkaan iloisia Trumpista. 18 grand slam -titteliä voittanut tennislegenda Navratilova oli huomattavasti tiukempi kritiikkinsä suhteen.

– Finaalin siirtäminen tämän takia on täysin järjetöntä. Ihmiset ovat maksaneet tuhansia dollareita näistä lipuista. Alussa katsomo oli puoliksi tyhjä. Normaalisti se olisi ollut täynnä. Tätä ei ehkä tapahtu tulevaisuudessa. USTA (Yhdysvaltain tennisliitto) sanoo "ei kiitos, Navratilova sanoi Daily Mailin mukaan.

Navratilova on usein kritisoinut Trumpia. Floridassa vaimonsa ja lapsiensa kanssa asuva Navratilova sanoi kesällä, että hän pelkäsi, että hänet heitetään ulos maasta Trumpin politiikan seurauksena.

– En ole lojaali Donald Trumpille. Jos olisin edelleen samassa tilanteessa kuin vuonna 1975 ja joutumassa muuttamaan muualle, niin kyse ei olisi Amerikasta, sillä se ei tällä hetkellä ole demokratia, Navratilova sanoi tuolloin BBC:lle.

Itse Yhdysvaltain avoimien miesten kaksinpelin finaalin voitti Carlos Alcaraz lukemin 3-1. Naisten mestaruuden vei Aryna Sabalenka.

Donald Trumpin saapuminen Yhdysvaltain avoimien finaaliin aiheutti sen, että merkittävä osa katsojista myöhästyi reilusti pelin alusta.2025 Getty Images