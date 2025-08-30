Yrityspomolta pöyristyttävää toimintaa Yhdysvaltain avoimissa – videosta puhkesi someraivo: "Internetin vihatuin mies?"

Julkaistu 30.08.2025 19:15
Puolalaisen Kamil Majchrzakin ja venäläisen Karen Khatshanovin ottelu sai erikoisen käänteen, kun Majchrzak oli antamassa pelin jälkeen lippalakkiaan katsomossa olleelle lapselle. Aikuinen mies kuitenkin kahmaisi sen omaan kassiinsa. Tapaus sai sosiaalisessa mediassa raivokasta palautetta.

Majchrzak otti uransa suurimman voiton kaatamalla maailmanlistan yhdeksikön Khatshanovin lukemin 3-2. Puolalainen meni ottelun jälkeen antamaan nimikirjoituksia katsojille. Heidän joukossaan oli lapsi, jolle Majchrzak oli antamassa lakkiaan, kunnes vieressä seissyt mies nappasi sen itselleen.

Mies tunnistettiin myöhemmin. Hän on Daily Mailin mukaan erään yrityksen korkea-arvoinen toimitusjohtaja. Brittilehden mukaan yritys on nyt saanut lukuisia negatiivisia arvosteluja. Useat mediat otsikoivat kysyen, että onko kyseessä "internetin vihatuin mies".

Tapaus sai kuitenkin onnellisen lopun, kun puolalainen sai sosiaalisen median kautta yhteyden lapseen ja sai annettua hänelle uuden lippalakin.

– Olen vaikuttunut internetin voimasta. Olemme selvittäneet asian. Kaikki on nyt hyvin, Majchrzak kirjoitti Instagramissa.

Katso alta video tapahtuneesta. Jos se ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.

