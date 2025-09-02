Miljonääri varasti lapselta – nyt puhuu "internetin vihatuin mies"

Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa puhkesi kohu, kun miljonääri Piotr Szczerek varasti lapselta lippiksen, jota Puolan Kamil Majchrzak oli antamassa tälle miesten kaksinpeliottelunsa päätyttyä. Nyt Szczerek on kommentoinut tapahtunutta.

Szczerek on puolalainen miljonääri, joka toimii Drogbruk -nimisen yhtiön toimitusjohtajana. Hänet taltioitiin videolle, jolla hän ottaa lippalakin nuoren pojan nenän edestä Yhdysvaltain avoimissa. Pätkästä tuli erittäin katsottu sosiaalisessa mediassa.

Miljonääri selitti, että hän oli vakuuttunut siitä, että Majchrzak oli antamassa lippalakkia hänelle. Szczerekin yhtiö sai videon levittyä negatiivista palautetta, mikä sai hänet kommentoimaan asiaa julkisesti.

– Haluan selkeästikin pyytää anteeksi pojalta, hänen perheeltään, kaikilta faneilta ja itse pelaajalta. Olen tehnyt suuren virheen. Olin varma, että tunteiden vallassa ja juhliessamme voittoa, pelaaja oli antamassa lippistä suuntaani, pojilleni, jotka olivat aiemmin pyytänyt nimikirjoituksia. Tämä väärinkäsitys sai minut nostamaan käden pystyyn. Se ei ollut tarkoitukseni, mutta se ei muuta faktaa, että satutin poikaa ja suututin fanit, Szczerek kirjoitti Instagramissa.

Mediat tituleerasivat Szczerekiä internetin vihatuimmaksi mieheksi. Medioiden mukaan miljonääri antoi lippalakin takaisin pojalle, jonka nimeksi selvisi Brock, joka pääsi myös tapaamaan Majchrzakin uudelleen.

– Hei maailma, yhdessä Brockin kanssa toivotamme teille loistavaa päivää, Majchrzak kirjoitti Instagramissa julkaistun yhteiskuvan tekstiksi.

Katso alta video tilanteesta. Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.